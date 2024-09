Les tests du MacBook Air M3 sont arrivés !

Les nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces 2024, tous équipés de la puce M3 de nouvelle génération, seront lancés demain vendredi 8 mars. Comme à son habitude, Apple a proposé à quelques influenceurs et médias américains de tester l'appareil juste avant sa sortie. L'occasion de découvrir les premiers avis et vidéos.

Les nouveautés du MacBook Air M3

Les principales nouveautés du MacBook Air 2024 sont la puce M3 d'Apple pour des performances plus rapides et autonomie en hausse, la prise en charge du Wi-Fi 6E, une prise en charge étendue des écrans externes, un joint d'anodisation qui réduit les traces de doigts sur la finition Midnight, et des améliorations au niveau des trois microphones pour une meilleure isolation et clarté vocale.

La puce M3

Comme prévu, les premiers résultats d'un benchmark ont révélé que la puce M3 est jusqu'à 20 % plus rapide que la puce M2 du MacBook Air 2022, et 60 % par rapport au MacBook Air M1 de 2021. Ils sont au niveau de ceux du MacBook Pro 14 pouces équipé de la même puce M3.

Six Colors a partagé les résultats de ses tests qui placent systématiquement le nouveau Air devant ses aînés, que ce soit en simple coeur, multi coeur ou sur des benchmarks du GPU. Il faut rappeler que la puce M3 permet notamment l'accélération matérielle du ray tracing pour un meilleur rendu graphique dans les jeux, ainsi que du décodage vidéo AV1.



Justement, le nouveau "Air" est une vraie machine de jeu, permettant de s'amuser sur les derniers titres comme l'excellent Lies of P ou Death Stranding, tous deux essayés par Endadget :

Les MacBook Airs M3 sont nettement plus rapides pour les jeux. J'ai pu faire tourner Lies of P en 1080p+ (1 920 x 1 200) avec des réglages graphiques élevés et obtenir un taux de 60 images par seconde la plupart du temps. Il est arrivé que la vitesse descende à 50 images par seconde, mais cela n'a pas beaucoup affecté la jouabilité du jeu. Le director's cut de Death Stranding était également fluide et facile à jouer à cette résolution, tant que je n'augmentais pas trop les paramètres graphiques. Pour une fois, il est agréable d'avoir la possibilité de jouer à des jeux sérieux sur Mac. Et si vous voulez plus de variété, vous pouvez également diffuser des jeux haut de gamme via le cloud streaming de Xbox ou le GeForce Now de NVIDIA.

Le Wi-Fi 6E

Du côté du Wi-Fi, la norme 6E permet de doubler les performances de téléchargement, ce qui n'est jamais de refus. Pour jouer en streaming ou regarder sa série préférée, c'est un sérieux atout comme l'a testé Endadget :

Les deux nouveaux modèles de MacBook Air prennent également en charge le Wi-Fi 6E, une mise à niveau de la norme Wi-Fi 6 précédente qui offre des vitesses plus élevées et une latence nettement plus faible. Il vous faudra cependant un routeur Wi-Fi 6E pour bénéficier de ces avantages. Selon Intel, la capacité du Wi-Fi 6E à exploiter sept canaux de 160 MHz lui permet d'éviter les encombrements du spectre Wi-Fi 6. En fait, vous pourriez être en mesure d'obtenir des vitesses gigabit plus souvent. (Avec ma connexion fibre gigabit AT&T et ma passerelle Wi-Fi 6, j'ai constaté des vitesses de téléchargement d'environ 350 Mbps et des vitesses de chargement comprises entre 220 Mbps et 320 Mbps sur les deux systèmes depuis mon bureau au sous-sol. Les vitesses de téléchargement et de téléversement ont grimpé à 700 Mbps lorsque je me trouvais au même étage que la passerelle).

Deux écrans externes

Alors que les précédents modèles MacBook Air équipés de processeurs Apple ne prennent officiellement en charge qu'un seul écran externe, les nouveaux modèles en prennent deux en charge. Toutefois, le deuxième écran ne peut être utilisé que lorsque le couvercle du MacBook Air est fermé. Les MacBook Pro M3 de base y auront droit avec une mise à jour.



Lorsque le couvercle est ouvert, les nouveaux modèles prennent en charge un écran externe d'une résolution maximale de 6K à 60 Hz. Lorsque le couvercle est fermé, il est possible de connecter un deuxième écran d'une résolution maximale de 5K à 60 Hz, selon les spécifications techniques d'Apple.



Notre confrère de CNET s'est empressé de tester cette nouveauté :

Avec les MacBook Air M3, vous pouvez connecter deux écrans externes directement aux ports USB-C Thunderbolt, qui alimenteront également le MacBook.



Cependant, cela se fait au détriment de l'écran du MacBook Air : le couvercle doit être fermé pour alimenter les deux moniteurs externes. À première vue, ce n'est pas un problème, sauf si vous utilisez généralement le clavier et le trackpad de votre ordinateur portable lorsque vous travaillez sur un écran externe. Pour moi, le plus gros problème est la perte de Touch ID sur le clavier de l'Air. Vous pouvez simplement ouvrir et fermer le couvercle pour utiliser Touch ID, mais j'utilise le mien tellement souvent pendant la journée que cela deviendrait vite ennuyeux. La meilleure option est d'acheter le Magic Keyboard d'Apple avec Touch ID et, tant qu'à faire, un Magic Trackpad ou une Magic Mouse pour compléter l'ensemble.

Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avec un adaptateur DisplayLink, vous pouvez connecter bien plus d'écrans sur un MacBook Air.

Les tests vidéos :

Pour ceux qui préfèrent, voici quelques vidéos de tests et de déballage du MacBook Air 2024 :

Acheter le MacBook Air M3

Pour acheter les nouveaux MacBook Air M3, sachez que les tarifs démarrent à 1 299 € en 13 pouces et 1 599 € en 15 pouces.

Vous pouvez acheter le nouveau MacBook Air M3 chez :

À noter que le MacBook Air 13 pouces avec M2, disponible en finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral, est désormais proposé au prix de 1 199 €. Si vous avez déjà un M2, pas la peine de passer au M3. Si votre ordinateur est plus ancien, vous pouvez foncer.

