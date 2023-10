Le Soulslike "Lies of P" débarque sur Mac !

Si la dernière WWDC 23 d'Apple a révélé plus de nouveaux jeux AAA pour Mac que jamais, avec notamment Death Stranding, certains titres non annoncés méritent votre attention. C'est le cas de Lies of Pi qui a atterri sur le Mac App Store fin septembre, dans la plus grande indifférence.



Lies of Pi est un tout nouveau jeu à la "Souls" qui est sorti sur les principales plateformes de jeu début septembre, sur PlayStation 5, XBOX Series X|S, et Windows PC via Steam. Mais la version Mac n'a pas tardé, et c'est tant mieux !

Lies of P est disponible sur Mac

L'annonce officielle de la sortie de Lies of P sur Mac a été faite quelques semaines auparavant par l'éditeur NEOWITZ :

Lies of P sortira sur le Mac App Store dans le cadre du lancement officiel du jeu le 19 septembre 2023. Le jeu sera disponible sur les Mac dotés de silicium Apple, les systèmes Mac pris en charge et les spécifications recommandées seront annoncés prochainement.

Le studio Round8 a travaillé en étroite collaboration avec les équipes d'ingénieurs d'Apple pour s'assurer que Lies of P soit l'un des meilleurs portages Mac de l'année, ce qui se confirme rapidement après avoir lancé le jeu.

Configuration requise

Voici la configuration requise pour le jeu :

Requiert un processeur et un système d'exploitation 64 bits

Système d'exploitation : macOS 12.0.0 ou plus récent

Processeur : Puce Apple M1

Carte graphique : Apple M1

Stockage : 37,63 Go d'espace disponible

Lies of P n'est jouable que sur les appareils Mac avec Apple Silicon. Cela inclut les appareils Mac M1 et M2, les appareils Mac basés sur Intel n'étant pas pris en charge.



Lies of P fonctionne bien même sur les appareils Mac M1 de base en 1080p avec des réglages graphiques moyens, ce qui donne 50 à 60 FPS dans tous les domaines du jeu. Les utilisateurs d'appareils Mac M2 peuvent profiter de Lies of P en 1440p avec des réglages graphiques élevés et 60-70 FPS. Si vous avez une puce Pro, Max voire Ultra, le résultat sera encore meilleur.

Pourquoi Lies of P pour macOS est une excellente nouvelle ?

Ces dernières années, de plus en plus de jeux populaire ont fait leur apparition sur Mac grâce à la technologie Silicium d'Apple, mais les joueurs Mac n'ont jamais eu la chance de profiter d'un jeu de type Souls. Lies of P est le premier jeu Soulslike majeur destiné aux joueurs Mac.



Vous incarnez une marionnette créée par Geppetto, prisonnière d'un réseau de mensonges, entourée de monstres inimaginables et de personnages louches, piégée dans la tourmente des événements qui se sont abattus sur le monde de Lies of P. Oui, le titre s'inspire du roman de Carlo Collodi, "Les Aventures de Pinocchio".



Réveillé par une voix mystérieuse, vous êtes guidé à travers la ville sinistrée de Krat, autrefois pleine de vie mais désormais frappée par la folie et la soif de sang. Dans ce jeu d'action-RPG, vous devez vous adapter et choisir vos armes pour affronter des horreurs indicibles, révéler les secrets insondables des élites de la ville et décider de relever les défis en utilisant la vérité ou en tissant des mensonges, tout au long de votre quête personnelle.



Le gameplay est à la fois accessible et profond, offrant des joutes dantesques avec les boss. La personnalisation et la construction du personnage sont également parfaitement maîtrisés. Le résultat est beau, magnifique même et donc très prenant.



Pour vous en convaincre, voici une vidéo d'un test réalisé sur Mac M1, M2, M2 Pro et M2 Max fait par l'excellent MrMacRight :

Vous connaissiez déjà Lies of P ? Qui se lance dans l'aventure sur Mac ?

Télécharger Lies of P à 59,99 €