Death Stranding Directors Cut est en précommande sur Mac App Store

Les précommandes sont maintenant ouvertes pour la prochaine version de Death Stranding : Director's Cut sur Mac, développée par Kojima Productions et éditée par 505 Games. Les joueurs peuvent précommander le jeu sur l'App Store, et cette nouvelle version sera compatible nativement avec les processeurs Apple, comme annoncé sur scène par Hideo Kojima en personne, lors de la WWDC 23.

Death Stranding Directors Cut arrive !

Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les morts et les vivants, conduisant à la propagation de créatures grotesques de l'au-delà dans un monde déchu marqué par une société dévastée.



Sam Bridges a pour mission de donner de l'espoir à l'humanité en reconnectant tous les survivants d'une Amérique décimée. Parviendrez-vous à réunifier ce monde déchiré ?

Comme expliqué par le créateur de Metal Gear, Death Stranding utilisera Metal 3, une technologie intégrée aux plates-formes Mac. Metal 3 inclut une fonctionnalité appelée MetalFX, qui offre une expérience similaire au NVIDIA DLSS, à l'AMD FSR et à l'Intel XeSS en termes de mise à l'échelle graphique. Les fans peuvent s'attendre à une expérience équivalente aux versions PlayStation 5 et PC existantes de Death Stranding, la vidéo de démonstration lors du keynote étant bluffante de réalisme. Le contenu de l'édition Director's Cut comprendra un nouvel emplacement, la Ruined Factory, de nouvelles aides à la livraison pour le protagoniste Sam Bridges, des combats de mêlée améliorés et bien plus encore.

Après la sortie de Death Stranding, les fans d'Apple pourront espérer davantage de titres de la part de Hideo Kojima et Kojima Productions. Nous attendons donc par exemple un certain Metal Gear, et pourquoi pas une version compatible VR pour le Vision Pro.

Hideo Kojima a exprimé son enthousiasme lors de la Apple Worldwide Developers Conference 2023, déclarant :

En tant que fan inconditionnel d'Apple depuis que j'ai acheté mon premier Mac en 1994, c'était l'un de mes rêves de voir le meilleur travail de mon équipe prendre vie sur le Mac. Death Stranding sur Mac tirera parti des dernières technologies d'Apple pour offrir la meilleure expérience possible à nos fans.

Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux d'Apple, a déclaré dans un communiqué de presse :

Une nouvelle ère pour les jeux sur Mac est arrivée. Grâce à la puissance du silicium Apple, des dizaines de millions de Mac peuvent désormais exécuter des jeux exigeants avec des performances exceptionnelles, une autonomie remarquable et des graphismes époustouflants.

Par ailleurs, Death Stranding 2 est actuellement en développement pour la PlayStation 5, sans date de sortie confirmée. De plus, un tout nouveau film basé sur l'univers de Death Stranding est également dans les tuyaux.

En voilà une autre bonne nouvelle, après la sortie de Resident Evil Village, de No Man's Sky et de l'arrivée prochaine de Stray sur Mac.

