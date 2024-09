Apple solde plein de jeux sur Mac : Lies of P, Resident Evil Village, Death Stranding, etc

Plusieurs grands jeux du Mac App Store sont à prix réduit pour la semaine prochaine, avec des réductions allant jusqu'à 75 %. Parmi eux, on trouve Valheim, Lies of P, Resident Evil Village, Death Stranding ou encore Return to Monkey Island. L'occasion de s'offrir des titres AAA à moindre coût, notamment pour les possesseurs d'un Mac doté d'une puce M1, M2 ou M3. Ils tournent parfaitement dessus.

Des jeux Mac de qualité à prix cassé

Voici les soldes du Mac App Store :

Un mot sur les jeux Mac en promo

Nous avons déjà parlé de tous ces jeux sur le blog (sauf deux), mais voici une petite présentation de chacun :

Death Stranding : Incarnez Sam Porter Bridges et traversez un monde post-apocalyptique pour livrer des paquets et percer le mystère de l'effondrement de l'humanité.

Incarnez Sam Porter Bridges et traversez un monde post-apocalyptique pour livrer des paquets et percer le mystère de l'effondrement de l'humanité. Disco Elysium – The Final Cut : Enquêtez sur un mystère complexe en tant que détective amnésique dans un RPG à l'écriture acérée sans combats traditionnels.

Enquêtez sur un mystère complexe en tant que détective amnésique dans un RPG à l'écriture acérée sans combats traditionnels. Disney Dreamlight Valley : Vivez dans un village magique avec vos personnages Disney préférés, en restaurant l'harmonie et en combattant une force étrange.

Vivez dans un village magique avec vos personnages Disney préférés, en restaurant l'harmonie et en combattant une force étrange. GRIS : Un puzzle-platformer artistique sur l'espoir et la reconstruction après une perte, avec des niveaux inspirés des cinq étapes du deuil.

Un puzzle-platformer artistique sur l'espoir et la reconstruction après une perte, avec des niveaux inspirés des cinq étapes du deuil. Inscryption : Jouez aux cartes contre un personnage sinistre dans une cabane étrange tout en résolvant des énigmes de type escape game.

Jouez aux cartes contre un personnage sinistre dans une cabane étrange tout en résolvant des énigmes de type escape game. Inside : Un puzzle-platformer atmosphérique et énigmatique où chaque geste maladroit peut être fatal, offrant des graphismes superbes et des énigmes originales.

Un puzzle-platformer atmosphérique et énigmatique où chaque geste maladroit peut être fatal, offrant des graphismes superbes et des énigmes originales. Lies of P : Réimaginez Pinocchio en guerrier rusé qui combat des automates et des pantins déments dans une ville merveilleuse mais mortelle.

Réimaginez Pinocchio en guerrier rusé qui combat des automates et des pantins déments dans une ville merveilleuse mais mortelle. LUNA The Shadow Dust : Une aventure en point-and-click où un jeune héros et son compagnon félin explorent une tour magique remplie de défis et de découvertes.

Une aventure en point-and-click où un jeune héros et son compagnon félin explorent une tour magique remplie de défis et de découvertes. Resident Evil Village : Affrontez des créatures surnaturelles dans une quête pour retrouver votre fille kidnappée dans un arrière-pays européen sinistre.

Affrontez des créatures surnaturelles dans une quête pour retrouver votre fille kidnappée dans un arrière-pays européen sinistre. Return to Monkey Island : Reprenez la mer avec Guybrush Threepwood dans une aventure en point-and-click remplie d'humour, de jeux de mots et d'énigmes loufoques.

Reprenez la mer avec Guybrush Threepwood dans une aventure en point-and-click remplie d'humour, de jeux de mots et d'énigmes loufoques. SnowRunner : Conduisez des véhicules tout-terrain robustes à travers des paysages difficiles et accomplissez diverses missions de transport.

Conduisez des véhicules tout-terrain robustes à travers des paysages difficiles et accomplissez diverses missions de transport. Transport Fever 2 : Bâtissez un empire commercial en utilisant divers moyens de transport et faites évoluer les villes du 19e au 21e siècle.

Bâtissez un empire commercial en utilisant divers moyens de transport et faites évoluer les villes du 19e au 21e siècle. Valheim : Dans Valheim, prouvez votre valeur en tuant des monstres, en construisant des châteaux et en explorant des terres dangereuses pour atteindre le Valhalla.

Les jeux soldés peuvent être achetés sur le Mac App Store du 20 au 27 juin. Ensuite, le bon plan sera terminé. Mais sur iPhoneSoft, nous vous les partageons toute l'année, que ce soit sur iOS ou macOS.