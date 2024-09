Le magnifique LUNA The Shadow Dust arrive sur mobile !

Les amateurs de jeux d'aventure artisanaux seront ravis d'apprendre l'arrivée de LUNA The Shadow Dust sur iOS et Android. Lancé à l'origine sur PC et consoles en 2020, LUNA The Shadow Dust est le premier jeu de Lantern Studio et suit le parcours d'un jeune garçon et de son étrange créature de compagnie qui doivent résoudre une série d'énigmes, dont la plupart sont basées sur l'exposition d'un mystérieux monde alternatif d'ombres lorsqu'on projette de la lumière. Le joueur peut aussi (et doit) passer d'un personnage à l'autre pour trouver la marche à suivre.

Une aventure magique et émouvante

LUNA The Shadow Dust est un jeu d'aventure à énigmes dessiné à la main, inspiré des classiques du genre. Il raconte l'histoire touchante de deux amis inséparables que le joueur peut incarner. Le jeu se distingue par ses cinématiques magnifiques en 2D, une animation traditionnelle image par image (avec des images faites à la main), et une bande originale envoûtante. Si vous aimez les dessins du studio Ghibli, vous risquez d'adorer ce monde enchanteur.



Les dialogues sont remplacés par des cinématiques visuellement très réussies qui racontent l'histoire sans aucun texte. Cela permet de toucher tous les publics. Et que dire des décors somptueux et des énigmes complexes, qui apportent une grande satisfaction une fois résolues.



Avec plus de 250 animations et 20 minutes de cinématiques, ce jeu indépendant, réalisé par une petite équipe de quatre développeurs, propose une expérience unique qui nécessite réflexion et imagination. On est carrément hypnotisés par cet ensemble harmonieux, et qui sied parfaitement sur l'écran d'un iPhone, iPad ou Android.



Regardez le trailer vidéo pour vous en convaincre :

Télécharger LUNA The Shadow Dust

LUNA The Shadow Dust est publié par Application Systems Heidelberg Software, qui a récemment lancé une version mobile de The Longing sur l'App Store. LUNA a été plus que bien accueilli sur PC et consoles, et nul doute qu'il en sera de même sur mobile. Les aventures point & click conviennent parfaitement aux appareils à écran tactile.



Le jeu est actuellement disponible en précommande sur l'App Store iOS et sur le Google Play Store. Le lancement est calé au 20 juin, soit dans quelques jours. Le prix est de 5,99 euros.

Télécharger le jeu LUNA The Shadow Dust mobile