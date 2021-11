Le magnifique Moncage est prêt à vous faire réfléchir sur mobile et PC

Annoncé il y a un an, Mocage est disponible sur App Store, Play Store et Steam. Signé des développeurs de Optillusion et de l'éditeur XD Network, il s'agit d'un casse-tête basé sur la perspective magnifique et intelligemment conçu.

Moncage est disponible sur mobiles et PC

Le jeu se déroule à l'intérieur d'un cube mystérieux, chaque côté du cube abritant un monde unique : que ce soit une ancienne usine, un phare, un parc d'attractions ou une église, etc. À première vue, ils peuvent sembler aléatoires et sans rapport, mais en y regardant de plus près, vous serez fasciné par les manières subtiles et complexes de la connexion de ces mondes…

Le concept est à mi-chemin entre Monument Valley et The Room. On vous donne un cube et sur chaque face de ce dernier se trouve une scène entièrement 3D différente. Vous pouvez déplacer le cube pour obtenir différentes perspectives et regarder "à l'intérieur" des petites scènes, mais le but est de trouver la bonne vue pour résoudre différents types d'énigmes. Il faut parfois aligner deux objets d'une scène adjacente pour créer un objet unifié, et cet objet fait alors partie du jeu et peut modifier ou affecter ce qui se passe. C'est plus simple à comprendre avec le dernier trailer vidéo de Moncage :

La narration de Moncage qui est constituée de photographies cachées que vous découvrirez en vous promenant suffisamment dans les 50 scènes différentes du jeu, et il y a plus de 60 puzzles à résoudre au total. Si vous êtes coincé à un moment donné, le jeu offre un système d'indices qui peut être aussi subtil que de mettre en évidence des éléments clés dans une scène, des indices textuels ou carrément des vidéo complètes qui peuvent être déverrouillées si vous êtes vraiment perdu. Moncage est en préparation depuis quelques années maintenant et devrait faire un carton grâce à un gameplay unique et des graphismes magnifiques.



A vous de jouer pour 3,99€ seulement sur iOS ou Android.

Télécharger le jeu Moncage