The Abandoned Planet est un joli point & click rétro sur mobile

Le studio Snapbreak Games vient d'annoncer l'ouverture des précommandes pour son prochain jeu, The Abandoned Planet, une aventure originale en point-and-click qui sera disponible le 5 novembre sur les plateformes iOS et Android. Plongez dans un univers mystérieux et rétro, où une astronaute perdue dans l'espace devra résoudre des énigmes pour tenter de retrouver son chemin. Si vous êtes fan des classiques du genre comme Myst, Riven, ou encore des aventures LucasArts des années 90, cochez la date sur votre calendrier.

Décvourez The Abandoned Planet

L'histoire du jeu

Tout commence lorsqu'un trou de ver inattendu projette une astronaute à des années-lumière de la Terre, la forçant à s'écraser sur une planète inconnue. Seule, elle se réveille dans cet environnement hostile et tente de comprendre ce qui s'est passé. Où sont les habitants de cette planète ? Pourquoi a-t-elle été transportée ici ? Comment pourra-t-elle repartir ? Autant de questions que vous allez devoir élucider au fil de cette aventure pleine de mystères.

Découvrez le jeu dans la bande-annonce officielle signée du studio suédois Snapbreak Games :

Un gameplay rétro, mais pas trop

The Abandoned Planet reprend les mécaniques des classiques du genre tout en ajoutant une touche moderne. Le jeu se déroule en vue à la première personne et propose plus de 300 zones uniques à explorer. Chacune d'elles regorge de puzzles à résoudre et de secrets à découvrir, rappelant les jeux d'aventure des années 90, où l'exploration et la réflexion étaient au cœur du gameplay. En récupérant des objets, vous devrez les combiner et les utiliser intelligemment pour débloquer de nouvelles zones et avancer dans l'histoire.

Pour fluidifier l'expérience, The Abandoned Planet dispose d'un système de navigation rapide et réactif, permettant de passer d'une zone à l'autre sans effort. Ce mélange entre pixel art nostalgique et maniabilité moderne donne au jeu une esthétique à la fois rétro et rafraîchissante. Et grâce à un doublage intégral en anglais, l'immersion dans cet univers lointain est totale. Ne vous inquiétez pas, les textes sont localisés en français et dans un tas d'autres langues.

Téléchargez The Abandoned Planet

Avec ses visuels en pixel art, son exploration à la première personne et ses mécaniques classiques modernisées, The Abandoned Planet promet de belles heures sur nos iPhone, iPad et Android. Les précommandes sont déjà ouvertes sur l'App Store et Google Play Store, avant la sortie prévue le 5 novembre.

Télécharger le jeu The Abandoned Planet