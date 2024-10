Eldgear est un joli RPG tactique à la sauce rétro

Eldgear est un nouveau jeu de rôle stratégique rétro (SRPG), désormais disponible en précommande sur iOS et Android. Développé par Kemco (comme le récent Dragon Takers), cette aventure tactique plonge les joueurs dans le riche monde fantastique d’Argenia, une terre sur le point de passer de son passé médiéval à une ère définie par la magie. Des centaines de nations peuplent Argenia, et vous devrez naviguer dans ce vaste monde tout en perfectionnant vos compétences tactiques dans des batailles au tour par tour.

Découvrez le nouveau Eldgear

Si l'esprit ressemble aux meilleurs RPG tactiques du genre comme FF Factics ou Fire Emblème avec des combats au tour par tour, Eldgear se distingue par ses mécaniques de jeu personnalisables. Les joueurs peuvent expérimenter deux systèmes clés : EMA (Embedding Abilities) et EXA (Expanding Abilities), qui permettent de créer un style de jeu singulier, et surtout efficace. Ces systèmes offrent une multitude de possibilités stratégiques, allant d'attaques de zone dévastatrices qui éliminent des groupes d'ennemis à des frappes rapides et individuelles conçues pour surprendre. Vous pouvez également maîtriser des attaques combinées puissantes, coordonnées avec un timing précis, qui se transforment en super mouvements spéciaux capables d'inverser le cours de la bataille.

Les graphismes en pixel art, inspirés des jeux de SNES, ainsi que les animations typées, renforcent le charme nostalgique du jeu, ce qui plaira particulièrement aux fans des SRPG classiques. iPhone oblige, les effets sont plus travaillés, avec un résultat parfois spectaculaire pendant les joutes.

L’histoire d’Eldgear se déroule dans Argenia, où la magie s’éveille, et vous devrez choisir comment façonner l’avenir de ce monde, tout en l'explorant. Les batailles que vous menez seront autant une question de stratégie que d'adaptation à la civilisation magique en pleine évolution qui définira l'avenir d'Argenia.

Bientôt disponible sur mobile

Disponible en précommande au prix de 8,99 €, Eldgear devrait sortir officiellement le 17 octobre, soit dans quelques jours. Les amateurs de RPG à l'ancienne peuvent précommander le jeu via l'App Store pour iOS ou le Google Play Store pour Android. Encore un excellent travail de la part de Kemco.

Télécharger le jeu SRPG Eldgear