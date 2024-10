Kemco lance un nouveau RPG sur mobile : Dragon Takers

Voici Dragon Takers, la dernière aventure de Kemco qui débarque aujourd'hui sur iOS et Android ! Ce jeu de rôle japonais, JRPG pour les intimes, vous transporte dans un monde sombre et ravagé, où les batailles tactiques sont au coeur d'une aventure au délicieux goût rétro. Les fans de la Game Boy et autre SNES doivent continuer à lire la suite.



Après quelques mois en soft-launch, voici la sortie mondiale.

Découvrez Dragon Takers

L'histoire

Dans un univers dévasté par l'empereur Drake Tiberius et son armée de dragons, vous incarnez Helio, un jeune villageois de Haven qui survit de justesse à une attaque de dragon. Lors de cet événement tragique, Helio découvre un pouvoir mystérieux : Skill Taker. Cette capacité unique lui permet de voler les compétences de ses ennemis et de les utiliser contre eux, un atout essentiel dans la guerre contre les forces invincibles de l'empereur. Vous l'aurez compris, Helio devra désormais exploiter ce don pour changer le cours du conflit et tenter de sauver le monde.

Le gameplay

Le cœur du jeu repose donc sur des combats stratégiques au tour par tour, avec un système de commandes en vue frontale qui met l'accent sur l'exploitation des faiblesses ennemies. Le Skill Taker est l'élément clé, permettant à Helio de voler les compétences des adversaires vaincus et de personnaliser son arsenal de capacités. Ce mécanisme unique offre une grande liberté dans la construction des compétences du personnage, rendant chaque affrontement encore plus intéressant. Anticipez les mouvements ennemis, réalisez des contre-attaques dévastatrices, et maîtrisez les subtilités de chaque instant pour mener Helio de simple villageois à héros incontournable dans la lutte pour la survie du monde.

Pixel-art

Kemco oblige, Dragon Takers présente de magnifiques personnages pixelisés et inspirés de l'esprit manga, mettant en exergue ce joli monde fantastique. Ce nouveau RPG s'inscrit dans la tradition des classiques du genre avec son approche granulaire et ses combats axés sur les statistiques, comme Final Fantasy Tactics ou Fire Emblem pour ne citer qu'eux.

Téléchargement

Si vous êtes conquis, sachez que le jeu est compatible avec les appareils Apple à partir de l'iPhone 6s et plus, ainsi que les iPad de 5e génération et ultérieurs, nécessitant iOS 13 ou une version supérieure.

Préparez-vous à rejoindre Helio sur l'App Store pour iOS ou le Play Store pour Android.



PS : le jeu est traduit en anglais, mais pas en français.

Télécharger RPG Dragon Takers à 8,99 €