Dragon Quest Builders, le Minecraft de Square Enix, est disponible sur mobile !

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

Aujourd'hui, c'est le 36e anniversaire de la série Dragon Quest au Japon, et Square Enix célèbre cette date avec la sortie surprise du jeu Dragon Quest Builders sur mobile.



Dragon Quest Builders a fait ses débuts sur PS4 et PS Vita il y a quelques années, une sorte de fusion avec Minecraft. Après un premier portage sur Nintendo Switch, le voici donc qui débarque sur iOS et Android en tant que version premium avec de nouvelles fonctionnalités et du contenu. De quoi nous donner l'implacable envie de le tester tout de suite.

Dragon Quest Builders : le jeu de la semaine !

Parmi les nouveautés spécifiques à la version mobile de Dragon Quest Builders, citons un bouton d'annulation pour revenir en arrière facilement, des améliorations spécifiques aux écrans tactiles et des curseurs spéciaux. Sans oublier les DLC pour « Terra Incognita » :

Tapis magique, Lot de statuettes, Kit d'astronomie, Anneau pixel à 2,99€ pièce

Pack tout-en-un à 4,99€ (un lot des quatre contenus ci-dessus)

DRAGON QUEST BUILDERS, le jeu immensément populaire pour console de SQUARE ENIX, est désormais disponible sur mobile. Explorez un monde composé de blocs tout en récoltant, fabriquant, et bâtissant pour vaincre l'abominable Lordragon. Bâtissez partout et où que vous soyez !

Regardez la bande-annonce de Dragon Quest Builders sur mobile ci-dessous :

Notre avis sur Dragon Quest Builder

Pour y avoir joué sur PS4, je peux vous garantir que le titre de Square Enix a de quoi faire de l'ombre à Minecraft. Si vous aimez les jeux de crafting, celui-ci est plus beau, plus prenant et plus accessible. Votre but est ici de reconstruire une ville pour réunir les hommes éparpillés dans un monde dévasté. L'intrigue est d'ailleurs plus subtile que cela, mais je vous laisse le soin de la découvrir.



Si vous ne faites que la partie histoire, comptez au moins 30 heures de jeu grâce à un savant mélange entre RPG, construction et aventure. Bien que le gameplay soit proche de celui de Minecraft, il se distingue tout de même et ce, de la bonne manière. Les amateurs du genre ne seront pas perdus, les autres prendront plaisir à construire, à améliorer leur personnage et à progresser dans l'aventure. Le système de visée perfectible sur consoles est ici mieux calibré grâce au tactile et facilite grandement les combats. Oui, il faudra préparer et défendre votre base face aux nombreux ennemis



Fidèle à la saga des Dragon Quest, DQB est plutôt joli, mignon même. On apprécie la patte nippone que l'on retrouve dans des titres comme Final Fantasy, et le côté enfantin vient cacher un jeu plus profond et technique qu'il n'y paraît. Les musiques sont également à la hauteur, bien qu'on regrettera le manque de doublage en français.



On aime :

L'univers respecté

La bande-son

Le concept

La liberté de mouvement

Le scénario

La durée de vie

C'est clairement LE jeu de la semaine !



Finalement, on a déjà hâte de voir débarquer Dragon Quest Builders 2 qui est actuellement disponible sur toutes les consoles et sur PC.

En attendant, vous pouvez télécharger le jeu original Dragon Quest Builders sur iOS et Android à 21,99 € jusqu'au 9 juin, après quoi le prix montera de 20%. Oui, c'est cher mais c'est un jeu de grande qualité. Allez, j'y retourne !



PS : iOS 13 ou version ultérieure requise, iPhone 8 / iPhone X minimum.

