L'émulateur cloud "Antstream Arcade" arrive sur iOS avec 1 300 jeux rétro !

Petite surprise avant le week-end, Antstream Arcade a annoncé que son service de streaming de jeux basé sera disponible sur l'iPhone et l'iPad à partir du jeudi 27 juin. L'application cliente va enfin permettre aux abonnés d'accéder à plus de 1 300 jeux sous licence provenant de diverses consoles rétro, notamment Commodore 64, Amiga, Atari 2600, Atari 7800, SEGA Genesis, etc. Il s'agit donc d'un émulateur dans le cloud, deux catégories récemment autorisées par Apple.



: Antstream est disponible !

Une bonne nouvelle pour les joueurs

Au début de l'année, Apple a mis à jour ses directives pour autoriser les applications de streaming de jeux ainsi que les émulateurs dans l'App Store du monde entier, ce qui permet de proposer une sélection de jeux au sein d'une même application. Ces services, tels que Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce NOW, n'étaient auparavant accessibles que via le web sur l'iPhone et l'iPad. Antstream Arcade devrait devenir le premier service populaire de ce type à tirer parti de ce changement de règles.

Le principal avantage d'Antstream Arcade par rapport aux émulateurs est qu'il n'est pas nécessaire de fournir ses propres jeux téléchargés sur l'internet, mais cela a un coût. Selon nos informations, la fiche App Store n'étant pas encore en ligne, le service coûtera 4,99 € par mois ou 39,99 € par an, après une période de promotion limitée à 3,99 € par mois ou 29,99 € par an.



Vous vous en doutez, Antstream Arcade nécessite une connexion Wi-Fi ou cellulaire pour diffuser les jeux, et tous les titres ne sont pas disponibles, notamment sur NES, SNES, Game Boy et PS1. Nintendo et Sony ont encore des licences sur une grande quantité de titres. Il faudra donc voir si le catalogue parvient à convaincre les joueurs nostalgiques.

Pour jouer à tous les jeux sur PS1, SNES, N64 et autres, allez plutôt du côté de Delta ou de RetroArch.



Antstream Arcade est déjà disponible sur des plateformes telles qu'Android, Windows et Xbox, Epic Games.

Télécharger le jeu gratuit Antstream Arcade