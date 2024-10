Apple autorise les émulateurs de jeux sur l'App Store !

Discrètement, Apple a mis à jour le règlement de son App Store afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) imposée par la Commission européenne. Résultat, après avoir autorisé le sideloading, les paiements tiers ou encore les apps de cloud gaming, la firme ouvre la voie aux émulateurs (enfin !) et aux liens externes pour régler un achat dans les applications de streaming musical comme Spotify. Ce dernier point reste circonscrit à l'Espace économique européen.



: Emul64 XL et iGBA sont les premiers émulateurs sur l'App Store, suivis par Delta, Gamma et RetroArch.

De la souplesse pour les apps musicales

Voici comment Apple explique le changement pour les apps de streaming sur le site des développeurs :

Droits sur les services d'écoute en continu : dans certaines régions, les applications d'écoute en continu peuvent utiliser les droits sur les services d'écoute en continu pour inclure un lien (qui peut prendre la forme d'un bouton d'achat) vers le site web du développeur qui informe les utilisateurs des autres moyens d'acheter du contenu ou des services musicaux numériques. Ces droits permettent également aux développeurs d'applications de streaming musical d'inviter les utilisateurs à fournir leur adresse électronique dans le but exprès de leur envoyer un lien vers le site web du développeur pour acheter du contenu ou des services musicaux numériques. En savoir plus sur ces droits.



Conformément aux accords sur les droits, le lien peut informer les utilisateurs sur l'endroit et la manière d'acheter ces articles dans l'application, ainsi que sur le prix de ces articles. Les droits sont limités à une utilisation uniquement dans l'App Store iOS ou iPadOS dans des vitrines spécifiques. Dans toutes les autres vitrines, les applications de musique en continu et leurs métadonnées ne peuvent pas inclure de boutons, de liens externes ou d'autres appels à l'action qui dirigent les clients vers des mécanismes d'achat autres que l'achat in-app.

En mars, la Commission européenne a infligé à Apple une amende de 1,8 milliards d'euros pour comportement anticoncurrentiel à l'encontre de services de streaming musicaux. Spotify était le principal plaignant.



La lourde amende était également assortie d'une obligation pour Apple de "supprimer les dispositions anti-concurrentielles" des règles de son App Store, ce qu'elle a désormais fait.



Pourtant, Apple a l'intention de faire appel de la décision. La firme de Cupertino a accusé Spotify de manipuler la Commission européenne pour obtenir une réécriture des règles de l'App Store en sa faveur.

Ils veulent utiliser les outils et les technologies d'Apple, distribuer sur l'App Store et bénéficier de la confiance que nous avons bâtie avec les utilisateurs - et ne rien payer à Apple pour cela.

Les émulateurs chez Apple

Mais le plus intéressant pour les utilisateurs est qu'Apple a également ajouté les jeux des applications d'émulation de consoles de jeux rétro à la liste des logiciels autorisés en vertu de la règle 4.7. Comme expliqué dans un post, la ligne directrice 4.7, valable partout dans le monde, autorise désormais les applications à proposer des mini-applications et des mini-jeux HTML5, des jeux en streaming, des chatbots, des émulateurs de jeux et des plug-ins. Elle avait déjà enrichi cette liste avec les jeux en streaming (cloud gaming) en janvier dernier lors de l'annonce officielle de sa mise en conformité avec la DMA.



Il est enfin possible d'avoir des applications de jeux qui téléchargent du contenu supplémentaire non validé par Apple, comme les services de type GeForce Now, et maintenant les émulateurs.

Les applications peuvent proposer certains logiciels qui ne sont pas intégrés dans le binaire, notamment des mini-applications et mini-jeux HTML5, des jeux en streaming, des chatbots et des plug-ins. En outre, les applications d'émulation de consoles de jeux rétro peuvent proposer de télécharger des jeux. Vous êtes responsable de tous les logiciels de ce type proposés dans votre application, et vous devez notamment vous assurer qu'ils sont conformes aux présentes lignes directrices et à toutes les lois applicables.

C'est une excellente nouvelle, qui va permettre de relancer tout un pan des jeux vidéos chez la firme à la pomme. Jusqu'à présent, les seuls émulateurs de jeux qui ont réussi à se faufiler dans l'App Store ont été rapidement débranchés.



La modification des règles autorisant les émulateurs de jeux est mondiale, tout comme la prise en charge des applications proposant des mini-applications et des mini-jeux.

Apple a tout calculé

Un joli "mouv" d'Apple qui coupe l'herbe sous le pied de développeurs comme Riley Testut qui s'apprête à lancer son émulateur Delta par le biais d'un App Store tiers appelé AltStore. Nous avons partagé un nouveau test d'AltStore cette semaine, alors que nous avions déjà essayé ce dernier dans sa formule non officielle quelques années auparavant.



Quel est l'émulateur que vous attendez le plus sur l'App Store ? NES, SNES, N64, Wii, Game Boy, Game Gear, PS1, ... ?