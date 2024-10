Comment utiliser un magasin tiers comme AltStore sur iOS

Près d'un mois après la capitulation à contrecœur d'Apple face à la loi sur les marchés numériques (DMA), un seul magasin d'applications tiers est disponible. Il s'agit de Mobivention, axée sur le B2B, qui permet aux entreprises de distribuer leurs propres applications en interne. Un bon point, mais qui ne concerne pas 99 % des clients.



La suite s'appelle Epic Games Store, Setapp de MacPaw ou encore AltStore. C'est ce dernier qui devrait être le premier App Store tiers grand public. Signé Riley Testut, il s'agit d'un portage d'une application qui existe depuis longtemps, accessible via une bidouille, sans jailbreak, depuis 2019. Son rôle était surtout de diffuser Delta, un émulateur Nintendo que Testut et son partenaire Shane Gill souhaitent distribuer sur l'iPhone officiellement.

La nouvelle version d'AltStore est actuellement en cours d'approbation par Apple et sera prête à être mise en ligne dès qu'elle aura reçu le feu vert de l'entreprise. Rappelons que le pari est risqué, car si Apple autorise les magasins tiers, les développeurs doivent accepter de payer une nouvelle taxe de 50 centimes par installation au-delà d'un million de téléchargements par an. L'actuel AltStore a été téléchargé plus d'un million de fois, par exemple, ce qui donne une petite idée.



Le nouvel AltStore est lancé avec l'émulateur de jeu Delta et l'app de presse-papiers Clipboard, toutes deux émanantes du même développeur. Ce détail est important, vous verrez.

Comment installer un App Store tiers officiel

Outre la taxe, l'autre obstacle potentiel à l'adoption généralisée des places de marché tierces réside dans leur complexité, l'installation de chaque boutique nécessitant un tas d'interactions.

Voici comment cela se passe en suivant la procédure d'Apple :

Vous commencez par cliquer sur un lien dans votre navigateur pour charger la boutique alternative AltStore (pour cette bêta, ensuite ce sera depuis l'App Store directement, comme une application normale).

Une fenêtre contextuelle vous informe que vos paramètres d'installation n'autorisent pas les places de marché de ce développeur.

Vous devez alors vous rendre dans les réglages de l'iPhone pour activer la place de marché. Ouvrez l'application Réglages, puis appuyez sur le message "Approuver la place de marché de..." en haut de l'écran.

De retour dans votre navigateur, il faut cliquer à nouveau sur le lien de téléchargement et confirmer l'installation.

Enfin, vous pouvez ouvrir la boutique et parcourir les applications disponibles.

La procédure n'est pas compliquée à suivre, mais il y a suffisamment d'étapes et de messages effrayants pour la rendre dissuasive - surtout quand l'App Store d'Apple ne nécessite qu'un seul clic pour démarrer. Apple a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues des développeurs et des utilisateurs.

Heureusement, il est plus facile d'installer des applications tierces. Sur Mobivention et AltStore, le processus est identique à celui de l'App Store : vous cliquez sur un bouton "installer" et... l'application s'installe.



Petite subtilité supplémentaire, si cette méthode fonctionne pour les applications groupées d'AltStore (Delta et Clip), l'utilisation de logiciels d'autres développeurs nécessite une approche légèrement différente. AltStore vous permet d'ajouter des "sources", c'est-à-dire des URL que les développeurs partagent et qui contiennent des fichiers JSON contenant des métadonnées sur les applications. Une fois ces sources ajoutées, les applications vers lesquelles elles pointent peuvent être téléchargées à partir d'AltStore. Comme Cydia, pour ceux qui connaissent.

C'est un peu compliqué pour la plupart des gens.

Le jeu en vaut-il la chandelle

Après tous ces efforts, est-ce que Delta vaut le coup ? La réponse est évidemment OUI.

Nous qui avons partagé plusieurs articles sur ce sujet, nous ne sommes jamais contre une petite partie sur NES, SNES, N64 et autres consoles portables anciennes. Delta est le meilleur émulateur du genre, parfaitement adapté à l'iPhone.



Pour utiliser Delta, il suffit de charger des ROM via iCloud Drive ou à partir du dossier Téléchargements de votre iPhone. Et c'est tout. Ensuite, que du bonheur, avec écran tactile ou via une manette, évidemment prise en charge.



Consultez notre tuto pour installer Delta actuellement.

Les risques des App Store alternatifs

Comme prévu, ces types d'applications ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité de nos données. Apple affirme que la DMA limite sa capacité à "détecter, prévenir et prendre des mesures contre les applications malveillantes sur iOS et à aider les utilisateurs touchés par des problèmes liés à des applications téléchargées en dehors de l'App Store".



Si c'est en grande partie vrai, tout n'est pas aussi manichéen. Apple examine toujours les applications des magasins d'applications tiers afin de "s'assurer qu'elles sont exemptes de logiciels malveillants, de virus ou d'autres menaces pour la sécurité, qu'elles fonctionnent comme promis et qu'elles n'exposent pas les utilisateurs à des fraudes flagrantes". C'est la fameuse notarisation, déjà connue sur Mac.



En vertu du DMA, Apple est également autorisée à prendre des mesures "nécessaires et proportionnées" pour protéger les utilisateurs et atténuer les problèmes de sécurité.



De quoi éviter que les places de marché tierces se transforment en une jungle pleine de virus.



Néanmoins, les fiches d'applications sont moins exhaustives sur AltStore que sur l'App Store, et qu'une transparence plus grande ne serait pas de refus pour rassurer tout le monde. Mais encore une fois, tout le monde n'ira pas chercher ce genre de magasins tiers.



Le développeur Testut a tenu à rassurer auprès de nos confrères de The Verge :

Dans le cas d'AltStore, Testut explique que, puisque tous les paiements de la place de marché sont effectués par l'intermédiaire des promesses de don de Patreon, Patreon traitera les litiges comme il le fait pour l'actuel AltStore. Les autres places de marché d'applications adopteront des approches différentes. Avec Apple, vous savez toujours à quoi vous en tenir.

Reste que si AltStore et Mobivention ne sont pas assez connus pour inspirer une confiance totale, d'autres grands noms pourraient le faire. En premier lieu, un certain Epic Games, de par sa notoriété, pourrait convaincre les gens de leur capacité à sécuriser l'expérience. La normalisation des téléchargements d'applications en dehors de l'App Store bénéficiera également d'un coup de pouce après le printemps, lorsqu'Apple autorisera la distribution sur le web pour les grands développeurs via iOS 17.5.



Pour conclure, on peut dire qu'Apple a formidablement bien joué, pour éviter une perte massive d'utilisateurs, mais elle attend toujours l'enquête de l'UE sur la mise en conformité avec la DMA.