Comment désactiver Apple Intelligence pour libérer de l'espace

Hier, Apple a mis en ligne la dernière mise à jour de ses systèmes d'exploitation - notamment iOS 18.3, iPadOS 18.3 et macOS Sequoia 15.3. Alors qu'elles n'offrent quasiment aucune nouveauté, ces versions activent automatiquement Apple Intelligence sur les appareils compatibles. Pour le moment, seuls les anglophones sont concernés, mais la France le sera dès avril. Que vous soyez un partisan de l'IA ou non, il existe une raison impérieuse d'envisager de désactiver ces fonctionnalités : l'espace de stockage important qu'elle consomme. Voici comment désactiver Apple Intelligence.

Une nouveauté encore en bêta

Depuis son introduction à la WWDC en juin 2024, Apple Intelligence n'a de cesse que d'être sur le devant de la scène. Le premier lot a été déployé en octobre via des mises à jour d'iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, comprenant surtout les outils d'écritures et la retouche photo assistée, suivies d'améliorations en décembre avec iOS 18.2 comme Genmoji, Image Playground ou encore ChatGPT dans Siri. Malgré ces développements, la suite de fonctionnalités d'IA est toujours en version bêta, avec des avis mitigés sur son utilité.

Un poids lourd

L'empreinte de stockage d'Apple Intelligence est l'une des principales préoccupations. Selon la documentation d'assistance d'Apple, chaque type d'appareil (iPhone, iPad ou Mac) nécessite 7 Go pour faire fonctionner ces fonctionnalités d'IA localement. Cette approche axée sur la confidentialité signifie que si vous possédez un iPhone, un iPad et un Mac, vous envisagez potentiellement 21 Go dédiés à des modèles d'IA que vous n'utiliserez peut-être même pas. Si vous avez deux appareils, ce sera donc 14 Go. Et encore, il s'agit d'une estimation à date, Apple devant apporter des nouveautés sur le long terme.



Par exemple, avec iOS 18.4, nous aurons droit à la traduction française ainsi qu'au nouveau Siri 2.0, ce qui requerra évidemment toujours plus d'espace disque.

Désactiver l'IA d'Apple

Comme expliqué plus haut, Apple Intelligence est automatiquement activé, sauf si vous vous y opposez expressément. Si vous avez déjà désactivé ces fonctionnalités mais que vous n'avez pas choisi « Configurer plus tard » lors de la configuration de la dernière mise à jour, vous devrez revoir vos paramètres. Si vous n'êtes pas convaincu par les avantages d'Apple Intelligence, vous pouvez gagner de la place.



Apple Intelligence utilise le framework MobileAsset pour gérer et mettre à jour les modèles et les ressources d'IA sur vos appareils. Lorsque vous désactivez ces fonctionnalités, le système reconnaît que les ressources ne sont pas utilisées et peut les purger, libérant ainsi du stockage local.

Tutoriel

La désactivation d'Apple Intelligence est simple :

Sur iPhone et iPad : accédez à Réglages > Apple Intelligence et Siri, puis désactivez le commutateur Apple Intelligence.

: accédez à Réglages > Apple Intelligence et Siri, puis désactivez le commutateur Apple Intelligence. Sur Mac : ouvrez les Réglages système, cliquez sur Apple Intelligence et Siri dans la barre latérale, puis désactivez le commutateur Apple Intelligence.

Ce que vous perdez en désactivant Apple Intelligence

En désactivant Apple Intelligence, vous perdrez l'accès à :

Genmoji

Image Playground

"Image Wand" dans les outils Apple Pencil

Outils d'écriture pour rédiger plus vite

Nettoyage dans Photos pour supprimer des objets ou personnes

Création de films de mémoire dans Photos (hors macOS)

Recherche en langage naturel dans Photos

Résumés de notifications

Fonctionnalités intelligentes en mode Focus comme Silence par exemple

Réponses intelligentes et gestion par priorité et Smart Reply dans Mail et Messages

Résumés dans Mail et Messages

Fonctionnalités Siri améliorées, notamment l'intégration ChatGPT

Bien sûr, si votre appareil ne prend pas en charge ces fonctionnalités, comme l'iPhone 14 par exemple, vous n'aurez pas à vous soucier de les désactiver, car elles ne seront pas présentes. Cependant, pour ceux qui possèdent des appareils compatibles, à partir de l'iPhone 15 Pro, de l'iPad mini 7, de l'iPad Air M1, de l'iPad Pro M1 ou des Mac M1, choisir de désactiver Apple Intelligence peut considérablement récupérer de l'espace de stockage. A vous de voir !