iOS 18.4 arrive en bêta avec Apple Intelligence en français

iOS 18.4 sera sans conteste la mise à jour iPhone la plus marquante pour les utilisateurs français. Elle offrira enfin un accès complet à Apple Intelligence, tout en introduisant des fonctionnalités importantes qui manquaient jusque-là, même pour ceux utilisant déjà l'intelligence artificielle générative d'Apple.

Apple Intelligence arrive en France !

La mise à jour iOS 18.4, attendue pour avril 2025, apportera plusieurs nouveautés majeures. Parmi elles, Apple Intelligence, le système avancé d’IA d’Apple, sera enfin disponible en France et en français, nous offrant enfin l’accès à ses fonctionnalités intelligentes. Après plusieurs mois d'attente, nous sommes maintenant directement concernés par les nouveautés liées à Apple Intelligence. Du moins les utilisateurs d'iPhone 15 Pro et iPhone 16 ou d'iPad avec puce Apple Silicon.

Avec la sortie de la Release Candidate d'iOS 18.3, la version finale est attendue dans quelques jours, ce qui signifie que la première bêta d'iOS 18.4 ne devrait pas tarder. C'est le moment parfait pour récapituler les nouveautés d'Apple Intelligence attendues avec iOS 18.4. De plus, pour nous, Genmoji, Image Playground et autre ChatGPT dans Siri seront également nouveaux.

Le Siri tant attendu

Le nouveau Siri, intégré avec Apple Intelligence, promet des capacités révolutionnaires. L'assistant vocal sera désormais conscient du contenu affiché sur l'écran, permettant ainsi de fournir des réponses plus pertinentes. Cette conscience de l'écran permettra également des contrôles plus fins et spécifiques par application, offrant des interactions plus adaptées à l'usage en cours.

De plus, Siri améliorera sa compréhension du contexte personnel de l'utilisateur, rendant les interactions plus personnalisées. Ces améliorations transformeront Siri en un assistant vocal plus performant et proactif, rendant l'expérience utilisateur plus fluide et intuitive. Du moins c'est la promesse d'Apple.

Remplacer les apps Plans et Traduction par défaut sur l'iPhone

Avec iOS 18.4, Apple se conforme aux directives européennes en permettant aux utilisateurs de choisir leurs applications de navigation et de traduction par défaut. Ainsi, les utilisateurs pourront sélectionner des applications telles que Google Maps ou Google Traduction comme applications principales sur leur iPhone. Apple Plans et Traduction pourront être totalement mises de côté sur les iPhone européens. Cette mise à jour marque un pas important vers une plus grande flexibilité et un choix accru pour les utilisateurs européens.

Nouveaux émojis

Avec Apple Intelligence, il est possible de créer ses propres émojis. Néanmoins, le catalogue officiel va tout de même s'enrichir sur iOS 18.4. Comme chaque année, Apple profite de cette mise à jour pour introniser de nouveaux émojis sur ses plateformes. Parmi les nouveautés attendues, nous retrouverons des visages expressifs comme un visage avec des poches sous les yeux pour exprimer la fatigue, des empreintes digitales pour symboliser l'identité et la sécurité, ainsi qu'un arbre sans feuilles pour représenter l'hiver ou la tristesse.

Nous verrons aussi des éléments plus ludiques comme un trognon de pomme en clin d'œil à la marque, un nuage de bagarre pour les disputes comiques, et une danseuse de ballet disponible en plusieurs teintes de peau. Ces nouveaux émojis devraient apporter une touche de fantaisie et d'expressivité supplémentaire à nos échanges numériques. Contrairement à ceux créés via Apple Intelligence, ils seront accessibles pour tous les utilisateurs.

Un résumé des notifications amélioré et en français

Récemment, la fonction de résumé de notifications d'Apple a fait scandale en raison de résumés inexacts et trompeurs. Face aux critiques, Apple a décidé de retirer temporairement cette fonctionnalité. Elle sera de retour avec iOS 18.4, après correction de tous les défauts, et sera disponible en France.