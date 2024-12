Apple Plans : Look Around débarque enfin sur la version web

Apple Maps fait un nouveau pas en avant avec l'arrivée de la fonction Look Around sur sa version web. Le "Street View" à la sauce Apple et donc désormais disponible pour tous sur la version beta de Plans sur le web, enrichissant un peu plus les services en ligne d'Apple. Cette nouveauté majeure arrive quelques mois après le lancement de la version bêta d'Apple Maps sur navigateur web en juin dernier

Une expérience Street View made by Cupertino

Look Around, l'équivalent d'Apple du célèbre Street View de Google, permet aux utilisateurs d'explorer les rues avec des vues panoramiques à 360 degrés. Cette fonctionnalité, initialement lancée en 2019 avec iOS 13, est désormais accessible directement depuis un navigateur web en cliquant simplement sur l'icône des jumelles dans l'interface d'Apple Maps.



La couverture géographique de Look Around s'étend actuellement à plusieurs zones urbaines sélectionnées aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et quelques autres pays (liste officielle disponible sur le site d'Apple).

Une version web en constante évolution

La version web d'Apple Maps, toujours en "bêta publique", offre déjà plusieurs fonctionnalités essentielles. Les utilisateurs peuvent explorer les cartes, rechercher des entreprises et des points d'intérêt, obtenir des itinéraires et consulter des guides.



Cependant, certaines fonctionnalités restent encore indisponibles, notamment :

La carte des transports en commun

L'affichage des bâtiments en 3D

La connexion avec un identifiant Apple pour accéder aux lieux enregistrés

Les guides personnalisés

Apple promet d'ajouter progressivement de nouvelles fonctionnalités, plateformes et langues. Le service est actuellement accessible via beta.maps.apple.com et compatible avec les principaux navigateurs : Safari, Chrome, Edge et Firefox.



Est-ce qu'Apple Plans a de quoi concurrencer Google Maps ? Rien n'est moins sûr, surtout qu'Apple mise beaucoup sur le portage vers le web de ses services avec notamment iCloud qui a subi un renouveau complet il y a quelques semaines. Pour Cupertino, les choses avancent doucement mais sûrement.