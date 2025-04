Snapchat débarque sur l'Apple Watch

Depuis début avril 2025, de nombreux utilisateurs d'Apple Watch ont remarqué l'apparition mystérieuse d'une application Snapchat sur leur montre connectée. Cette nouveauté, qui n'a pas été annoncée officiellement par Snapchat, marque un tournant dans la stratégie de l'entreprise qui n'avait jusqu'alors jamais proposé d'application native pour watchOS. Nous sommes les premiers à vous en parler.

Une application encore en phase de développement

L'application Snapchat pour Apple Watch semble actuellement en phase de test ou de déploiement progressif. Lorsqu'on essaye d'ouvrir l'application, seul le logo jaune caractéristique de Snapchat s'affiche, sans qu'aucune fonctionnalité ne soit accessible. Cette situation laisse penser que nous sommes face à une version préliminaire qui sera enrichie dans les semaines à venir.

D'après les informations disponibles sur le site d'aide de Snapchat, cette nouvelle application est compatible avec les Apple Watch Series 4 ou plus récentes, fonctionnant sous watchOS 9 ou une version ultérieure. Pour l'utiliser, il est nécessaire d'avoir installé la dernière version de Snapchat (13.35+) sur son iPhone.



L'application Snapchat pour Apple Watch est disponible gratuitement et s'installe automatiquement si vous possédez déjà l'application sur votre iPhone et que l'option d'installation automatique est activée dans les paramètres de votre montre.

Des fonctionnalités centrées sur la messagerie

Contrairement à l'application mobile complète, la version Apple Watch de Snapchat se concentre principalement sur les fonctionnalités de messagerie. Elle permet notamment de prévisualiser les notifications de messages texte et d'y répondre directement depuis la montre.

Les utilisateurs peuvent désormais :

Prévisualiser les 100 premiers caractères des messages texte reçus

Répondre directement aux messages via différentes méthodes : dictée vocale, clavier, dessin à main levée ou réponses suggérées

Accéder à un bouton "Répondre" directement dans les notifications

Il est important de noter que l'expérience reste limitée : impossible de consulter les anciens messages, de visualiser les Snaps, les images, les vidéos ou les Stories. Pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités, il faudra toujours se tourner vers l'application iPhone ou la version web. Pour le moment, l'app Apple Watch de Snapchat propose davantage des notifications enrichies qu'un véritable outil de communication. Dans un monde où WhatsApp n'existe toujours pas sur Apple Watch et Messenger s'est retiré de la montre connectée, on espère que l'initiative de Snapchat donnera des idées aux autres réseaux sociaux.

