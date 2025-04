WhatsApp : nouvelles fonctionnalités dans les discussions, appels, groupes etc

WhatsApp vient d'annoncer une série de nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement l'expérience utilisateur sur iOS et Android. Ces mises à jour touchent presque tous les aspects de l'application avec une attention particulière portée aux discussions de groupe, aux appels et aux chaînes. Certaines de ces fonctionnalités sont déjà disponibles, tandis que d'autres sont en cours de déploiement. Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone : plusieurs améliorations sont spécifiquement conçues pour l'écosystème Apple.

Des discussions de groupe plus intelligentes et personnalisables

La messagerie chiffrée de Meta introduit un indicateur "En ligne" pour les discussions de groupe, qui affiche le nombre de participants actuellement actifs sans révéler leur identité. Cette fonction permet de savoir rapidement si des membres sont disponibles avant d'envoyer un message.

Pour les utilisateurs submergés par les notifications de groupe, WhatsApp propose désormais des paramètres d'alerte personnalisables. L'option "Notifier pour" permet de choisir entre recevoir toutes les notifications ou seulement les "Points importants", qui incluent les mentions (@), les réponses et les messages provenant des contacts enregistrés.

La fonctionnalité Événements, auparavant limitée aux groupes, a été étendue aux conversations individuelles. Les utilisateurs peuvent maintenant ajouter des options de RSVP incluant "peut-être", inviter des accompagnateurs, et épingler les événements directement dans les discussions.

Les réactions aux messages deviennent également plus interactives : lorsque quelqu'un réagit à un message, vous pouvez simplement appuyer sur cette réaction pour ajouter la vôtre ou pour "+1" l'emoji existant, similaire à ce que propose Slack et Discord.

Améliorations des appels vidéo et fonctionnalités exclusives pour iPhone

Les appels vidéo bénéficient de plusieurs améliorations techniques, notamment un système de connexion plus fiable conçu pour réduire les interruptions et les appels perdus. WhatsApp explique avoir optimisé son système de routage pour trouver le meilleur chemin de connexion et amélioré la détection de bande passante pour passer plus rapidement à la qualité HD lorsque la vitesse internet le permet.

Les utilisateurs d'iPhone profitent de fonctionnalités spécifiques, comme la possibilité de pincer pour zoomer pendant les appels vidéo et la numérisation de documents directement depuis le menu des pièces jointes. Comme nous l'avions rapporté précédemment, les utilisateurs peuvent également définir WhatsApp comme application d'appel et de messagerie par défaut sur iPhone, une fonctionnalité introduite avec iOS 18.2.

Pour les administrateurs de Chaînes, WhatsApp déploie des outils permettant d'enregistrer et de partager de courtes vidéos jusqu'à 60 secondes, de générer des QR codes uniques pour faciliter le partage de chaînes, et de fournir des transcriptions de messages vocaux pour les abonnés qui ne peuvent pas écouter les mises à jour audio.

La plupart de ces fonctionnalités sont désormais disponibles dans la dernière version stable de WhatsApp pour iPhone et Android, bien que certains utilisateurs puissent devoir attendre quelques semaines pendant que le déploiement se poursuit. Si vous êtes utilisateur d'iPhone, ces améliorations s'inscrivent dans une tendance d'intégration toujours plus poussée de WhatsApp avec iOS, alors même que l'application reste une alternative populaire à iMessage, particulièrement pour les communications internationales ou entre écosystèmes différents.



Si les mises à jour rendent l'application de plus en plus riche, on attend toujours l'introduction multi-comptes sur WhatsApp qui a été repéré il y a déjà plusieurs semaines.



