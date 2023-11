WhatsApp s'inspire de Discord dans une nouvelle fonctionnalité

Avec ses serveurs et discussions de groupe, Discord a apporté un vent de fraîcheur dans le secteur des applications de messageries instantanées, il y a plusieurs années. WhatsApp qui vise un autre type d'utilisateurs ne s'est jamais vraiment inspiré des nouveautés de Discord, du moins, jusqu'à aujourd'hui !

WhatsApp évolue avec une nouvelle approche des conversations de groupe

WhatsApp enrichit sa gamme de fonctionnalités en s'inspirant des services populaires comme Discord, Telegram et Slack. L'application de messagerie appartenant à Meta a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de chat vocal, spécialement conçue pour les grands groupes. Cette innovation marque une étape importante pour WhatsApp, qui cherche à faciliter la communication vocale dans les groupes sans les interruptions des appels traditionnels. Au lieu de faire sonner tous les membres d'un groupe, le chat vocal de WhatsApp démarre de manière discrète, accessible via une bulle dans la fenêtre de discussion.

Contrairement aux appels de groupe qui interrompent l'activité des utilisateurs, cette nouvelle fonctionnalité va permettre aux membres du groupe de continuer à envoyer des messages tout en participant à un chat vocal. Pratique et intuitive, elle va offrir des commandes d'appel en haut de la fenêtre de chat, permettant aux utilisateurs de réactiver le son, de raccrocher ou d'envoyer des messages sans avoir à quitter la conversation vocale.



Comme c'est toujours le cas avec WhatsApp, la disponibilité de cette fonctionnalité sera progressive, on peut s'attendre à un lancement dans les prochaines semaines à un petit groupe d'utilisateurs qui s'agrandira au fur et à mesure.



