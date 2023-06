WhatsApp ajoute la fonctionnalité pour mettre en sourdine les numéros inconnus

À chaque nouvelle mise à jour de l'application, WhatsApp perfectionne toujours un peu plus l'expérience utilisateur, on retrouve du confort, de la sécurité, de nouvelles fonctionnalités et même de l'évolution du côté de la confidentialité. L'une des dernières idées de la messagerie instantanée de Meta, c'est la possibilité de mettre en sourdine automatiquement les numéros inconnus.

WhatsApp propose une nouvelle option dans les paramètres

Vous est-il déjà arrivé de recevoir un appel audio ou vidéo sur WhatsApp venant d'un numéro inconnu ? Si cela est moins fréquent que les appels vocaux classiques, certains utilisateurs sont régulièrement embêtés avec ce type de pratique. Pour réagir face à cette tendance, WhatsApp a décidé de donner la possibilité à ses utilisateurs de mettre systématiquement en sourdine les appels provenant de numéros inconnus. Résultat, l'appel figurera dans votre journal d'appels, dans vos notifications, mais il ne déclenchera pas une sonnerie comme le ferait un appel venant d'une personne qui est enregistrée dans vos contacts.



WhatsApp explique que cette nouveauté est conçue pour vous donner plus d'intimité et surtout un meilleur contrôle des appels entrants. Les appels inconnus en sourdine permettront de filtrer les appels que vous souhaitez recevoir et ceux dont vous préférez ne pas être dérangé.

Cette approche de WhatsApp devrait réduire considérablement les appels VoIP de spams et d'arnaques, ce qui permettra de mettre à l'abri les utilisateurs les plus vulnérables face à ce genre d'appels.



Pour activer les appels inconnus en sourdine, c'est très simple, voici le chemin à suivre :

Ouvrez l'application WhatsApp sur votre iPhone Accédez à Réglages en bas à droite de votre écran Allez dans Confidentialité Rendez-vous dans "Appels" Activez "Mettre les numéros inconnus en sourdine"

Comme on pouvait s'y attendre, la fonctionnalité n'est pas activée par défaut pour éviter de rendre silencieux un appel inconnu que vous seriez en attente de réception. Toutefois, vous pouvez l'activer ou la désactiver manuellement comme bon vous semble !

"Vérification de la confidentialité" est disponible

Autre avancée intéressante sur WhatsApp, c'est la vérification de confidentialité. Meta propose désormais à ses utilisateurs de faire un rapide checking de ses paramètres de confidentialité afin de vérifier s'ils correspondent bien aux souhaits de l'utilisateur.

Vous voulez renforcer la confidentialité de vos discussions écrites ? Mettre à jour vos informations personnelles ajoutées sur WhatsApp ? Sélectionner les personnes qui peuvent vous appeler ? Tout cela devient configurable dans un seul et unique endroit dans le but de faciliter l'expérience.



Pour accéder à la vérification de la confidentialité, vous pouvez suivre ce chemin :

Ouvrez l'application WhatsApp sur votre iPhone Accédez à Réglages en bas à droite de votre écran Allez dans Confidentialité Appuyez sur "Commencer la vérification" en haut de votre écran.

Si vous n'avez pas accès à ces deux nouveautés, pensez à mettre à jour votre application WhatsApp sur l'App Store.

Globalement, c'est un 10/10 pour Meta qui accorde une importance toute particulière à la confidentialité et à la sécurité de ses utilisateurs, on ne demandait pas mieux !

