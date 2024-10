WhatsApp ajoute un contexte qui s’affichera automatiquement quand vous serez ajouté à un groupe

1 com

Si vous êtes un utilisateurs de WhatsApp, vous avez peut-être déjà été ajouté dans un groupe, sans demander votre avis. Difficile de dire le contraire, c’est une expérience pas toujours agréable, surtout quand on ne sait pas qui nous a ajouté ni quand le groupe a été créé. WhatsApp va ajuster cette expérience utilisateur en proposant un contexte dès l’ajout dans un groupe !

WhatsApp apporte des informations quand vous êtes ajoutés dans un groupe

Le groupe Meta vient de dévoiler une nouvelle mise à jour pour WhatsApp, celle-ci vise à améliorer la sécurité et la transparence pour les utilisateurs. La nouvelle version de l’application inclut une fonctionnalité destinée à fournir plus de contexte lorsqu’un utilisateur est ajouté à un groupe de discussion inconnu.



Désormais, lorsqu’un utilisateur est ajouté à un groupe, une fenêtre contextuelle s’affichera automatiquement pour lui fournir des informations essentielles sur ce groupe.

Les détails affichés incluront :

Le créateur du groupe : cette information permettra aux utilisateurs de savoir qui a créé le groupe.

Le nom ou le numéro de la personne ayant ajouté l’utilisateur au groupe : pour identifier clairement la personne responsable de l’ajout.

La date de création du groupe : cette donnée aidera à savoir si le groupe est récent ou ancien.

En plus de ces informations, la fenêtre contextuelle comprendra un bouton “Sortir du groupe”, ce qui offrira aux utilisateurs une option rapide pour quitter un groupe s’ils ne souhaitent pas y rester. Ce qui va être très utile !

Renforcement de la sécurité et de la confidentialité

L’objectif principal de cette nouvelle fonctionnalité est d’améliorer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. En offrant un contexte clair sur les groupes de discussion, WhatsApp vise à réduire les interactions non désirées et à renforcer la confiance des utilisateurs.



Dans son annonce, WhatsApp a également rappelé les outils déjà en place dans les réglages de WhatsApp pour protéger ses utilisateurs contre les interactions indésirables :

Silencieux systématique pour les appelants inconnus : cette fonctionnalité empêche les appels provenant de numéros inconnus de déranger les utilisateurs.

Verrouillage des chats : une option pour sécuriser les conversations importantes.

Vérification de la confidentialité dans l’application : permet aux utilisateurs de revoir et ajuster leurs paramètres de confidentialité.

Contrôle des ajouts aux groupes : les utilisateurs peuvent choisir qui peut les ajouter à des groupes de discussion (tout le monde ou uniquement leurs contacts).

Avec cette mise à jour, WhatsApp continue de montrer son engagement envers la sécurité et la confidentialité, en offrant des outils qui permettent aux utilisateurs de mieux contrôler leurs interactions dans l’application.

Via

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger