WhatsApp permet maintenant d'ajouter jusqu'à 512 personnes dans une discussion de groupe

⏰ Il y a 7 heures

Julien Russo

Pour atteindre un tel succès sur le marché des applications de messageries instantanées, WhatsApp a longtemps étudié les comportements de ses utilisateurs. De quoi avons-nous besoin ? Quelles sont nos habitudes ? Les questions sont nombreuses, mais à chaque fois WhatsApp fait tout pour répondre à nos exigences. L'une des dernières modifications pour optimiser l'expérience utilisateur concerne les conversations groupées !

Jusqu'à 512 personnes dans la même conversation

Bonne nouvelle, WhatsApp a décidé d'augmenter le quota d'utilisateurs maximum dans une conversation de groupe. Via son blog, l'app du groupe Meta a annoncé qu'elle passait le nombre maximal à 512 personnes, ce qui devrait permettre d'améliorer la communication au sein d'une grande entreprise, d'une association, d'un parti politique...

L'équipe WhatsApp explique avoir répondu à une requête qui revenait un peu trop souvent de la part de la communauté :

L'une des principales demandes que nous avons constamment reçues est la possibilité d'ajouter plus de personnes à un chat, donc maintenant nous déployons lentement la possibilité d'ajouter jusqu'à 512 personnes à un groupe. Construire des communautés privées, sûres et sécurisées demande du travail et nous pensons que cette série d'améliorations aidera les gens et les groupes à rester proches les uns des autres.

Seconde évolution, c'est cette fois du côté des pièces jointes. WhatsApp confirme depuis quelques heures la possibilité d'envoyer de gros fichiers, la taille limite est à présent fixée à 2 Go alors qu'elle était bloquée à 100 Mo auparavant.

Avec 2 Go, vous pouvez expédier des centaines de photos, plusieurs vidéos courtes en 1080p et 4K, un film en HD 720p...

Vous pouvez maintenant envoyer des fichiers dans WhatsApp d'une taille allant jusqu'à 2 Go à la fois, protégés par un cryptage de bout en bout. Il s'agit d'une augmentation par rapport à la limite précédente de 100 Mo et nous pensons que cela sera utile pour la collaboration entre les petites entreprises et les groupes scolaires. Nous vous recommandons d'utiliser le WiFi pour les fichiers volumineux et nous afficherons un compteur lors du téléchargement ou du téléchargement pour vous faire savoir combien de temps prendra votre transfert.



WhatsApp le sait, les utilisateurs vont adorer de ne plus être limité dans la taille de la pièce jointe, cela pourrait même contribuer à faire revenir d'anciens utilisateurs qui sont partis vers des concurrents comme Telegram et Signal pendant la crise de la nouvelle politique de confidentialité.



Que ça soit l'augmentation du nombre de participants dans une discussion ou la hausse de la limite de la taille des pièces jointes, il faudra attendre probablement quelques jours, car les modifications sont en cours de déploiement.



