TikTok lance les chats de groupe jusqu'à 32 personnes !

TikTok a annoncé une mise à jour majeure, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités utiles. La plus notable est l'introduction des chats de groupe, qui permettent aux utilisateurs de créer et de participer à des conversations de groupe directement dans l'application. Ces chats de groupe peuvent inclure jusqu'à 32 participants, mais pour des raisons de sécurité, à partir de 16 ans. On trouve également des stickers dans les "DM".

Les chats de groupe

Les discussions de groupe sont conçus pour améliorer l'expérience sociale sur TikTok en permettant aux utilisateurs de partager et de discuter du contenu en temps réel avec leurs amis, leur famille et leur communauté. C'était quelque chose d'attendue de longue date.



Le géant chinois n'a pas manqué de souligner l'importance de favoriser un environnement sûr et agréable, en précisant que les utilisateurs auront la possibilité de mettre en sourdine, de bloquer ou de signaler d'autres participants ou des conversations entières si nécessaire. Cela garantit que tout le monde peut interagir confortablement et en toute sécurité sur la plateforme. ils ne seront pas accessibles aux utilisateurs âgés de 13 à 15 ans. Nous n'en attendions pas moins pour la plateforme qui cumule le plus de plaintes pour harcèlement à l'heure actuelle. Sans compter qu'elle a contribué à la baisse du niveau scolaire dans de nombreux pays.

Lorsque nous développons des fonctionnalités, nous évaluons comment nous pouvons intégrer la sécurité dans leur conception, en particulier pour les adolescents. Le chat de groupe, comme la messagerie directe, n'est pas disponible pour les 13-15 ans. Pour aider les adolescents de 16 à 17 ans à profiter des avantages de cette fonctionnalité, nous prenons des mesures importantes pour bloquer la communication avec des inconnus.

Les tickets dans les DMs

Outre les discussions de groupe, TikTok lance également une nouvelle fonction d'autocollants pour les messages directs. Les utilisateurs peuvent désormais créer et partager leurs propres créations personnalisées via la plateforme TikTok Stickers, ajoutant ainsi une couche de créativité et de personnalisation à leurs conversations.



Ces mises à jour font suite à une autre fonctionnalité récente de TikTok, « Sound Search », qui permet aux utilisateurs de trouver des chansons en les chantant, en les fredonnant ou en les jouant. Toutefois, TikTok a indiqué que cette fonctionnalité se trouve encore dans une phase de déploiement limitée et qu'elle n'est disponible que pour un petit groupe d'utilisateurs à l'heure actuelle.



Pour les utilisateurs désireux d'essayer ces nouvelles fonctionnalités, TikTok est disponible gratuitement sur l'App Store et est compatible avec les iPhones et iPads fonctionnant sous iOS 12 ou une version ultérieure.

Télécharger l'app gratuite TikTok