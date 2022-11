Nouveau sur WhatsApp : communautés façon Slack, chats vidéo à 32 et groupes à 1024

WhatsApp, la populaire application de messagerie appartenant à Meta, vient de recevoir une grande mise à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités autour des chats vidéos, des groupes, ainsi que le déploiement mondial de sa nouvelle fonctionnalité Communautés qui lui permet de venir concurrencer Slack et Teams.

Les communautés

Les communautés sont conçues pour permettre aux gens de rassembler des groupes distincts sous une même bannière, offrant aux utilisateurs un moyen de recevoir des mises à jour qui sont envoyées à l'ensemble de la communauté, puis d'organiser des groupes de discussion plus petits sur des sujets importants.



Un exemple de cas d'utilisation pourrait être celui de parents d'élèves créant une communauté globale "École", qui se divise en groupes plus petits en fonction du niveau scolaire et d'autres facteurs. On peut imaginer la même chose pour les différents secteurs en entreprise, de quoi venir titiller Slack et Teams. WhatsApp a commencé à tester les communautés en avril, et elles sont maintenant progressivement déployées dans le monde entier.

Sondage

La plateforme de chat a également introduit les sondages dans le chat, qui sont en phase de test bêta depuis mars. Les utilisateurs peuvent désormais poser une question et les membres du groupe peuvent choisir parmi des réponses prédéfinies. Comme les chats, les sondages sont cryptés de bout en bout, ce qui signifie que seules les personnes du groupe peuvent voir le sondage et les résultats.

Appels vidéos et groupes augmentés

En outre, les appels vidéo peuvent désormais compter jusqu'à 32 participants, et la taille maximale des groupes a été doublée, passant de 512 à 1024 utilisateurs.



WhatsApp s'est efforcé d'améliorer l'expérience de chat de groupe au cours des dernières années afin de rester au niveau des plateformes concurrentes, en introduisant des descriptions de groupe, une fonction de rattrapage, une option de messagerie à sens unique et une protection pour les utilisateurs qui sont ajoutés à plusieurs reprises à des groupes qu'ils ont quittés.



Qui utilise quotidiennement WhatsApp parmi vous ? Il est difficile d'y échapper de nos jours, tout le monde proposant de créer un groupe WhatsApp pour tout et n'importe quoi...

