WhatsApp lance les réactions et les communautés sur mobile

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Cela fait un moment que WhatsApp développe les fonctionnalités réactions et communauté, les voici officiellement disponibles. La société, filiale du groupe Meta, a annoncé le lancement auprès de tous les utilisateurs. Voici ce qu'il faut savoir.

Les communautés débarquent dans WhatsApp

Selon un communiqué de presse, la fonction "Communautés" sera axée sur des organisations comme les écoles, les clubs locaux et les organisations à but non lucratif.

Les communautés sur WhatsApp permettront aux gens de rassembler des groupes distincts sous une seule bannière avec une structure qui leur convient. Ainsi, les gens pourront recevoir des mises à jour envoyées à l'ensemble de la communauté et organiser facilement de plus petits groupes de discussion sur ce qui les intéresse. Les communautés contiendront également de nouveaux outils puissants pour les administrateurs, notamment des messages d'annonce qui seront envoyés à tout le monde et le contrôle des groupes qui peuvent être inclus.

Les groupes largement améliorés

Outre les communautés, les groupes feront également peau neuve - qu'ils fassent partie ou non d'une communauté - avec des appels audio pouvant atteindre 32 personnes pour concurrencer FaceTime, des réactions, le partage de fichiers jusqu'à 2 Go (testé récemment en bêta) et la possibilité pour l'administrateur de supprimer des messages.

Réactions - Les réactions Emoji font leur apparition sur WhatsApp afin que les gens puissent rapidement partager leur opinion sans inonder les chats de nouveaux messages.

- Les réactions Emoji font leur apparition sur WhatsApp afin que les gens puissent rapidement partager leur opinion sans inonder les chats de nouveaux messages. Suppression par l'administrateur - Les administrateurs de groupe seront en mesure de supprimer les messages errants ou problématiques des chats de tout le monde.

- Les administrateurs de groupe seront en mesure de supprimer les messages errants ou problématiques des chats de tout le monde. Partage de fichiers - Nous augmentons le partage de fichiers pour prendre en charge les fichiers jusqu'à 2 gigaoctets afin que les gens puissent facilement collaborer sur des projets.

- Nous augmentons le partage de fichiers pour prendre en charge les fichiers jusqu'à 2 gigaoctets afin que les gens puissent facilement collaborer sur des projets. Appels vocaux plus importants - Nous introduirons les appels vocaux en un seul clic pour un maximum de 32 personnes avec un tout nouveau design pour les moments où il est préférable de parler en direct plutôt que de chatter.

We’re excited to announce that reactions are coming to WhatsApp starting with 👍❤️😂😮😢🙏 and with all emojis and skin-tones to come. pic.twitter.com/086JnVS5Ey — Will Cathcart (@wcathcart) April 14, 2022

Le PDG de la société, Will Cathcart, a annoncé que les réactions commenceront par six emojis seulement, mais comme déjà évoqué via les bêtas, elles évolueront vers quelque chose de similaire aux réactions sur Instagram.



WhatsApp affirme que "c'est le début pour lescCommunautés" sur l'application "et la construction des nouvelles fonctionnalités pour les soutenir sera l'une de nos principales priorités pour l'année à venir", ce qui signifie que nous devrons encore attendre un peu pour profiter de toutes ces fonctionnalités.



Si les communautés ne toucheront pas les utilisateurs lambdas, en revanche les ajouts au niveau des groupes permet à WhatsApp de se rapprocher d'un Telegram notamment. Qu'en pensez-vous ?

