Bientôt des pièces jointes de 2 Go dans WhatsApp

Après que WhatsApp pour iOS ait publié la version bêta 22.7.0.76, qui apporte enfin un support complet pour iOS 15 avec notamment un vrai mode sombre et le mode concentration, la société a également commencé à tester la possibilité de laisser les utilisateurs envoyer des fichiers d'une taille maximale de 2 Go.

Quand WhatsApp concurrence Dropbox

Selon WABetaInfo, un petit test est en cours en Argentine et certaines personnes peuvent partager des fichiers multimédias jusqu'à 2 Go. Actuellement, les utilisateurs de la messagerie rachetée par Facebook (Meta) ne peuvent partager des fichiers multimédias que jusqu'à 100 Mo. Une sacré différence.



Telegram, le principal concurrent de WhatsApp, laisse quant à lui les utilisateurs partager jusqu'à 2 Go de documents et autres vidéos depuis 2020. Comme tout test, WABetaInfo indique que la société américaine prévoit de déployer cette fonctionnalité à plus d'utilisateurs à l'avenir, sans pour autant avoir la garantie que les développeurs n’abandonnent pas cette idée en cours de route.



Une autre application appartenant à Meta, Instagram, a récemment testé une version différente de la fonction « Amis proches » appelée « Personnes sélectionnées » au Brésil. Après six mois, la société a décidé que le changement n'en valait pas la peine et a mis le projet à la poubelle.



Au-delà de ça, il est important de noter que WhatsApp prépare au moins deux autres fonctions majeures pour les prochains mois : les réactions et la compatibilité multi-appareils 2.0.



Les réactions sont actuellement en test chez certains utilisateurs Android. La compatibilité multi-appareils 2.0, quant à elle, permettra aux utilisateurs d'avoir un autre smartphone utilisant le même compte WhatsApp et même de déverrouiller une application iPad, ce qui est une fonctionnalité demandée par de nombreux utilisateurs.



Est-ce utile que WhatsApp autorise l’envoi de fichiers d'une taille de 2 Go ?

