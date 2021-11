WhatsApp travaille également sur les réactions aux messages avec des émojis

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

WhatsApp serait en ce moment même en pleine préparation de la fonctionnalité qui permet de répondre à un message avec un simple émoji. Une pratique bien connue et plutôt efficace même si sa date de déploiement est pour le moment inconnue.

Une nouvelle fonction en préparation ?

Hier matin, nous avons relayé l'information comme quoi Twitter allait prochainement lancer deux nouveautés dont l'une est bien connue, à savoir la réaction à un message via un émoji. Le concept est simple et déjà en place sur d'autres plateformes, il permet de choisir parmi une sélection d'émojis pour partager son "sentiment", son 'humeur" avec un message ou un contenu.



Mais Twitter n'est pas le seul sur le dossier, d'après les informations du site WABetainfo, souvent très bien renseigné, WhatsApp serait lui aussi en plein travail sur cette fonction. Même principe que pour les autres, que ce soit sur une discussion simple ou une discussion de groupe, il suffit de cliquer sur un message en particulier puis de sélectionner l'émoji voulu.

De la même façon que ce que compte proposer Twitter, la sélection d'émojis sera pour le lancement réduite au nombre de six. Les expressions représentées seront "J'aime", "Amour", "Triste", "Rire", "Merci" et "Surpris". En toute logique, lors d'une discussion de groupe, il sera possible de savoir qui a publié tel ou tel "émoji réaction" juste en faisant un appui long sur celui-ci.



Cette fonction est actuellement en phase de test et il est donc impossible d'en connaître la date de sortie auprès des utilisateurs. En revanche, on note que WhatsApp fait son maximum pour ne pas laisser la concurrence s'approcher. À l'heure actuelle, WhatsApp est toujours le leader mondial de la messagerie instantanée.