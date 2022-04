WristChat permet de lire et répondre à ses messages WhatsApp sur Apple Watch

Alban Martin

Ce n'est pas un secret, WhatsApp est l'une des messageries les plus populaires au monde avec près de 2 milliards d'utilisateurs, mais elle n'est toujours pas disponible sur iPad ni Apple Watch. Alors que la version tablette se précise, l'extension pour les montres intelligentes est disponible grâce au développeur Adam Foot qui vient de sortir l'app WristChat.

WristChat : l'app non officielle pour WhatsApp

Vous l'aurez compris, WristChat n'est pas une application officielle du groupe Meta, mais une solution tierce qui utilise l'API Web open-source de WhatsApp pour accéder aux messages des utilisateurs dans une application watchOS. Développée avec SwiftUI, elle reprend les codes d'Apple avec une interface claire et simple.

WhatsApp n'offre aucune application Apple Watch native, WristChat vise à combler cette lacune ! Grâce à son intégration unique avec WristBoard, vous pouvez même saisir des messages à l'aide d'un clavier complet sur votre Apple Watch.

Comment ça marche ?

Après avoir installé l'app sur votre Apple Watch, tout ce que vous avez à faire est de scanner le QR Code sur l'écran en utilisant WhatsApp sur votre téléphone.



Après la première configuration, l'application affiche une liste de tous vos messages récents, similaire à ce que vous obtenez dans l'application Messages d'Apple. Ensuite, vous pouvez appuyer sur une conversation pour voir le détail et même envoyer un nouveau message. L'app dispose d'un retour haptique pour améliorer l'expérience et de conseils pour aider les utilisateurs à naviguer dans l'application.

Un peu de personnalisation

Les utilisateurs qui en veulent plus seront heureux de trouver quelques options pour personnaliser l'interface. Par exemple, WristChat vous permet de choisir si vous voulez ou non voir les photos de profil de vos contacts dans la liste des messages et même de changer la couleur des bulles.



On apprécie d'ailleurs le clavier complet qui permet de taper un texte sans utiliser la voix pour être plus discret, même sur les montres inférieures à l'Apple Watch 7 qui offre un plus grand écran que ses aînées. Pour cela, il faut l'extension WristBoard qui est vendue séparément à 2,99€ et qu'on avait déjà présentée en 2020.

Limites de la première version

Si WristChat permet de lire et de répondre à ses messages, il n'est pas encore possible de démarrer une nouvelle conversation à partir de l'application. Espérons que le développeur puisse ajouter cela rapidement.



Bref, WristChat est une excellente surprise, bien réalisée et très pratique pour tous les utilisateurs de WhatsApp.

