Xcode 13.2 supporte Swift Playgrounds 4 avec SwiftUI

En plus de la sortie des systèmes d’exploitation iOS 15.2, macOS Monterey 12.1, watchOS 8.3 et tvOS 15.2, Apple a également mis à jour lundi soir son outil de développement Xcode en version 13.2. Cette mise à jour, qui s'accompagne de nouvelles fonctionnalités, laisse surtout présager de la sortie prochaine de Swift Playgrounds 4, une mouture très attendue par les développeurs sur iPad.

Xcode laisse entrevoir la sortie de Swift Playgrounds 4

Pour ceux qui ne le savent pas, Xcode est l'outil utilisé par les développeurs pour créer des applications pour les plateformes d'Apple, qui comprennent iOS, macOS, watchOS et tvOS. Xcode 13.2 ajoute notamment la prise en charge d'iOS 15.2 et des autres mises à jour logicielles récemment publiées.



Cependant, Xcode 13.2 apporte quelques nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de Swift Playgrounds 4. Selon les notes de publication de l'application, la dernière version de Xcode ajoute la compatibilité avec les projets créés dans Swift Playgrounds 4 - qui doit encore être publiée par Apple.



Swift Playgrounds 4 a été annoncé en juin dernier lors de la WWDC 2021. L'application aide les développeurs et les étudiants à apprendre le langage de programmation Swift de la société, et la nouvelle version permet aux développeurs de créer et de soumettre des applications à l'App Store directement à partir d'un iPad, sans besoin de recourir à un Mac comme c’était le cas depuis le début. Nous avions eu un premier aperçu de Swift Playgrounds 4 le mois dernier avec quelques captures d'écran de l'application fonctionnant sur iPadOS 15.



Swift Playgrounds est un excellent moyen d'apprendre à coder directement sur un Mac ou un iPad. Avec Swift Playgrounds 4, les utilisateurs pourront créer la partie interface d'une application avec SwiftUI, le remplaçant d’UIKit. Les projets d'application peuvent être ouverts et modifiés dans Swift Playgrounds ou dans Xcode, et lorsqu'ils sont prêts, les utilisateurs peuvent créer une véritable application et la soumettre directement à l'App Store depuis leur iPad.



Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'Apple ne mette enfin Swift Playgrounds 4 sur l'App Store. Vous pouvez télécharger gratuitement la version actuelle de Swift Playgrounds. L'outil est disponible à la fois pour iPadOS et macOS. D’ailleurs, Apple a mis à jour ses règles en incluant cette app dans ses « SDK Apple » :

"SDK d'Apple" désigne les kits de développement logiciel (SDK) exclusifs à Apple fournis en vertu des présentes, y compris, mais sans s'y limiter, les fichiers d'en-tête, les API, les bibliothèques, les simulateurs et les logiciels (code source et code objet) étiquetés comme faisant partie du SDK iOS, watchOS, tvOS, iPadOS ou Mac et inclus dans le package Xcode Developer Tools et Swift Playgrounds aux fins de cibler les produits de marque Apple exécutant iOS, watchOS, tvOS, iPadOS et/ou macOS, respectivement.



En outre, Xcode 13.2 apporte l’API Swift Concurrency pour les anciennes versions comme iOS 13, iPad OS 13, tvOS 13, watchOS 6 et macOS 10.15. Une rétro compatibilité bienvenue pour les développeurs.

