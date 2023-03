Xcode 14.3 est disponible avec le support de Swift 5.8

Apple a publié iOS 16.4, MacOS 13.3 et d'autres mises à jour logicielles au début de cette semaine, ajoutant de nouvelles fonctionnalités aux systèmes d'exploitation de l'entreprise. Cette nuit, Apple a déployé Xcode 14.3 pour les développeurs, le logiciel qui leur permet de créer des applications avec les derniers SDK de la société. Il intègre désormais le langage Swift 5.8.

Xcode 14.3 est arrivé

Pour ceux qui ne connaissent pas, Xcode est l'outil que les développeurs utilisent pour créer des applications pour les plateformes Apple telles que iOS, macOS et watchOS. Xcode 14.3 inclut les SDK pour iOS 16.4, iPadOS 16.4, tvOS 16.4, watchOS 9.4 et macOS Ventura 13.3. Grâce à cet outil, les développeurs ont des tonnes d’API à disposition, des composants graphiques à ARKit en passant par CoreData, MapKit, HeathKit et plus encore.

En ce qui concerne iOS 16.4, la mise à jour ajoute de nombreuses fonctionnalités, telles que des dizaines de nouveaux emoji, des notifications pour les apps web, l'isolation vocale pour les appels cellulaires, une meilleure prise en charge de VoiceOver, des optimisations dans la fonction de détection des collisions et la prise en charge de la 5G Standalone.



Il convient de noter qu'Apple a récemment confirmé qu'à partir du 25 avril, les développeurs devront utiliser Xcode 14.1 ou une version plus récente pour créer et soumettre leurs applications à l'App Store.



Les développeurs qui ont encore Xcode 14.3 bêta installé sont encouragés à télécharger la version officielle d'aujourd'hui. De même, la firme conseille vivement d’utiliser les dernières API dès que possible. Avec iOS 16 et iPadOS 16, l’entreprise a introduit de nombreuses nouvelles API telles que les Live Activities pour iPhone, les widgets du lockscreen, les App Intents, Metal 3 pour les jeux, et une interface améliorée pour les applications iPad grâce a Stage Manager.

À partir du 25 avril 2023, les applications iOS, iPadOS et watchOS soumises à l'App Store devront être créées avec Xcode 14.1 ou une version ultérieure. La dernière version de Xcode 14, qui inclut les derniers SDK pour iOS 16, iPadOS 16 et watchOS 9, est disponible gratuitement sur le Mac App Store.



Lors de la création de votre application, nous vous recommandons vivement de profiter des dernières avancées d'iOS 16, iPadOS 16 et watchOS 9.

Xcode 14.3 est disponible gratuitement sur le Mac App Store. Il nécessite un Mac exécutant macOS Monterey 12.5 ou une version plus récente. Vous pouvez également télécharger Xcode en vous rendant sur le site Apple Developer, notamment les versions bêtas. Rappelons enfin que Xcode 14 facile la vie des développeurs avec de nombreuses nouveautés.

