Apple explique aux développeurs comment utiliser la Dynamic Island avec les Live Activities

Avec iOS 16.1, nous allons enfin pouvoir profiter des Live Activities, un widget qui s'ajoutera en bas de votre écran de verrouillage pour vous permettre de suivre un événement en direct (match de foot, votre commande Uber Eats, l'arrivée de votre chauffeur Bolt...). Nous l'avons appris ce soir, cette fonctionnalité fantastique d'iOS 16 s'étendra dans la Dynamic Island pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Quelques recommandations pour utiliser la Dynamic Island avec "intelligence"

Live Activities est l'une des nouveautés à venir avec iOS 16, la fonctionnalité n'a pas été proposée dans la version définitive déployée le 12 septembre, car Apple n'avait pas encore terminé le développement. Cela a été confirmé il y a une semaine, Live Activities verra bien le jour avec iOS 16.1, la prochaine "grosse mise à jour" du cycle iOS 16 devrait arriver au cours du 4e trimestre de 2022 quand le programme de bêta sera achevé.



Les utilisateurs qui peuvent installer iOS 16 sur leur iPhone pourront obtenir Live Activities sur leur écran de verrouillage, mais les utilisateurs d'iPhone 14 Pro/Pro Max auront une expérience plus poussée avec l'intégration des Live Activities dans la Dynamic Island. C'est l'une des promesses d'Apple, celle d'étendre les informations pertinentes (rafraîchies en temps réel) du Live Activities en haut de votre écran dans la Dynamic Island !

Comme vous le savez, l'espace d'affichage dans la Dynamic Island est très limité, les développeurs devront ajouter de petites images et des textes courts pour que la quantité d'information ne soit pas "trop envahissante".



Apple incite les développeurs à exploiter un maximum la Dynamic Island lors de l'utilisation de leur app, mais aussi dans le cadre du Live Activities à venir. La firme de Cupertino a publié quelques recommandations pour les développeurs qui souhaiteront proposer cette expérience spécifique aux iPhone 14 Pro et Pro Max.



Dans le cas d'une extension du Live Activities dans la Dynamic Island, Apple conseille cela aux développeurs avant de se lancer :

Fournissez une activité en direct pour les tâches et les événements en direct qui ont un début et une fin définis.

Ne présentez que le contenu le plus essentiel.

Mettez à jour une activité en direct uniquement lorsqu'un nouveau contenu est disponible, en n'alertant les gens que si cela est essentiel pour attirer leur attention.

Évitez d'afficher des informations sensibles dans une activité en direct.

Évitez d'utiliser une activité en direct pour afficher des publicités ou des promotions.

Donnez aux utilisateurs le contrôle du début et de la fin des activités en direct.

Assurez-vous que le fait de toucher votre activité en direct ouvre votre application au bon endroit.

Envisagez de supprimer votre activité en direct de l'écran de verrouillage après sa fin.

Autre point important sur lequel insiste Apple, c'est la prise en charge des différentes tailles de la Dynamic Island. Apple met en avant 3 affichages : Compact, Minimal et Élargi.

Pour donner une idée aux développeurs qui ne se sont pas beaucoup intéressés à la Dynamic Island jusqu'ici, Apple montre les 3 conceptions différentes :

Compact

Minimal

Élargi

Le géant californien fournit également aux développeurs des recommandations pour créer des activités en direct "utiles" dans leurs applications :

Assurer une information unifiée et la conception des présentations compactes sur la Dynamic Island.

Créez des mises en page cohérentes entre les présentations compactes et étendues.

Envisagez d'utiliser une conception cohérente à la fois dans l'écran de verrouillage et dans les présentations étendues.

Adaptez-vous à différentes tailles d'écran et aux présentations d'activités en direct.

Réfléchissez bien avant d'utiliser une couleur d'arrière-plan et une opacité personnalisée sur l'écran de verrouillage.

Coordonnez le rayon d'angle de votre contenu avec le rayon d'angle de l'activité en direct.

En général, utilisez des marges standard pour vous assurer que votre contenu est lisible.

Choisissez des couleurs qui fonctionnent bien sur un écran de verrouillage personnalisé.

Prise en charge du mode sombre et toujours activé.

Utilisez les animations avec parcimonie, et uniquement pour attirer l'attention sur les mises à jour du contenu.

Vous l'aurez compris, Apple compte énormément sur les développeurs pour ajouter du contenu pertinent à la Dynamic Island, plus elle sera prise en charge et plus son intérêt augmentera.



Source