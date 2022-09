iPhone 14 Pro : la fonctionnalité Live Activities s'étendra dans la Dynamic Island

Depuis le lancement des iPhone 14 Pro, on remarque que l'utilisation de la Dynamic Island par les applications tierces est très timide. Les développeurs n'ont pas fait de véritable effort jusqu'ici, contrairement aux widgets sur l'écran de verrouillage d'iOS 16. Toutefois, Apple compte bien "dynamiser" sa Dynamic Island avec iOS 16.1 !

Live Activites sur l'écran de verrouillage et dans... La Dynamic Island !

C'est l'une des promesses d'iOS 16, Apple va bientôt proposer les Live Activities aux utilisateurs, un grand widget qui s'affichera en bas de votre écran de verrouillage et qui vous permettra de suivre les résultats d'un match de foot, l'arrivée de votre VTC, la livraison de votre commande Uber Eats... Un accès rapide à des informations rafraichies en temps réel sans avoir besoin de déverrouiller votre iPhone et d'accéder à l'application en question.



Si l'idée est probablement l'une des meilleures d'iOS 16, les clients Apple qui ont pris la décision d'investir dans l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max vont avoir une expérience plus poussée. En effet, comme l'a remarqué le développeur Paul Bradford, la Dynamic Island va jouer un rôle dans la fonctionnalité Live Activites.



Pour faire simple, lorsqu'un iPhone 14 Pro ou Pro Max aura un Live Activites en cours, il aura les informations sur l'écran de verrouillage (comme toutes les générations d'iPhone éligibles à iOS 16), mais contrairement aux autres iPhone, le Live Activites continuera l'accompagnement pendant la navigation dans les applications via la Dynamic Island.

Comme vous pouvez le constater dans la photo ci-dessus, la Dynamic Island affiche le score en temps réel pour chaque équipe durant un match de foot en Premier League. Mieux encore, l'utilisateur pourra faire un long appui sur la Dynamic Island pour obtenir plus de détails. Il sera possible de savoir depuis quand le match est en cours ainsi que la dernière action importante.

Une fonctionnalité non disponible en France (pour l'instant)

Si cette extension vers la Dynamic Island sera disponible pour toutes les applications qui utiliseront le Live Activities d'iOS 16.1, en ce qui concerne les matchs de foot, la France n'est pas concernée pour le moment.

Pour avoir le score en temps réel, il faudra que l’app "TV" prenne en charge les matchs MLB, NBA ou de Premier League, ce qui n'est pas annoncé pour la France au lancement.



Comme l'a expliqué pour Apple, les matchs MLB seront accessibles via l'app "TV" aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, au Brésil, au Mexique, au Japon et en Corée du Sud. En ce qui concerne la NBA et Premier League, les clients américains et canadiens seront les seuls à pouvoir y accéder.

Dès que ce sera disponible en France, il vous suffira d'ouvrir l'application "TV" puis d'appuyer sur le bouton "Suivre" sur la fiche du match qui vous intéresse. Vous aurez après le suivi de votre match dans le Live Activites sur l'écran de verrouillage ainsi que dans la Dynamic Island si vous avez un iPhone 14 Pro ou Pro Max.



Grâce à cette nouveauté tout juste détectée, la Dynamic Island va avoir un nouvel intérêt, la dernière innovation d'Apple en avait besoin, car elle était sous le feu des critiques pour son utilité qui serait à "revoir". Du moins, c'est ce que disent les spécialistes de l'univers Android...