Les icônes personnalisées profitent de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro

Bien qu'Apple n'ait jamais officiellement autoriser la modification des icônes des applications sur iOS grâce à l'application Raccourcis, tout le monde peut créer un raccourci représenté par une icône personnalisée qui ouvre une application spécifique. Ce processus présente l'inconvénient d'afficher une énorme bannière chaque fois que l'utilisateur touche l'icône pour indiquer à l'utilisateur qu'une tâche a été effectuée. Mais l'iPhone 14 Pro et sa Dynamic Island rendent l'utilisation des icônes d'applications personnalisées beaucoup plus transparente.

Comme expliqué par le designer Parker Ortolani, les raccourcis avec des icônes personnalisées n'affichent plus une grande bannière en haut de l'écran, du moins sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. C'est parce que, sur ces modèles, iOS affiche désormais une petite animation dans la Dynamic Island pour confirmer que le raccourci a été exécuté avec succès.

Auparavant, la bannière provoquait également un retard dans le temps d'interaction de l'utilisateur avec l'application. Ce délai a maintenant été supprimé. Malheureusement, ce changement n'est valable que pour les utilisateurs de l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Ceux qui possèdent d'autres modèles d'iPhone et d'iPad doivent toujours se coltiner la bannière lorsqu'ils ouvrent un raccourci de l'écran d'accueil avec une icône personnalisée.



Pour mémoire, l'expérience avait été améliorée avec l'arrivée d'iOS 14.3. Les raccourcis de l'écran d'accueil n'ouvrent plus l'application Raccourcis avant de lancer l'application que vous avez définie. Un gain substantiel pour les utilisateurs qui ont pris un grand plaisir à créer des thèmes en combinant les widgets et les icônes. Bien sûr, modifier les icônes des applications dans iOS demande encore beaucoup d'efforts par rapport à Android.

Custom app icons are actually great now on the 14 Pro. Just a small dynamic island animation and there’s no delay to start swiping! pic.twitter.com/7aDSTgsdlR