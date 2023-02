Realme copie la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et l'appelle la "Mini Capsule"

Avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, Apple a introduit une nouvelle façon de dissimuler la caméra avant ainsi que les capteurs nécessaires pour le fonctionnement du Face ID. Exit la traditionnelle encoche apparue dès l'iPhone X, le géant californien a intégré une Dynamic Island capable de vous afficher des informations en temps réel. Cette nouvelle approche semble avoir beaucoup plu à un constructeur chinois qui a tout simplement décidé de copier la bonne idée d'Apple !

Première copie de la Dynamic Island du côté des smartphones Android

Une grande entreprise chinoise qui copie l'innovation d'une entreprise étrangère ? Ce n'est pas nouveau, mais c'est toujours surprenant de voir jusqu'où cela peut aller.

Selon le site smartprix, la marque Realme (filiale de Oppo depuis 2018) va bientôt commercialiser un smartphone avec l'équivalent de la Dynamic Island d'Apple en haut de l'écran, l'entreprise travaille depuis un long moment sur cette intégration et souhaite absolument proposer à ses clients la même expérience qu’offre Apple sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.



Contrairement à la Dynamic Island du géant californien, Realme fournira une "Mini Capsule" plus large qui pourra s'étendre puis se réduire en quelques secondes quand des informations auront besoin d'être affichées. Cette nouveauté copiée chez Apple devrait être introduite sur les prochains smartphones C-Series de Realme, ça n'est plus qu'une question de mois avant que les clients de la marque puissent profiter d'une Dynamic Island sans passer par Apple.

D'où vient le nom de "Mini Capsule" ?

Le terme de "Mini Capsule" n'est pas apparu tout seul comme par hasard, il vient d'un tweet de Madhav Sheth, le PDG de Realme India. Il y a quelques jours, Sheth a publié un tweet mentionnant l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui sera baptisée "Mini Capsule" dans les campagnes marketing de l'entreprise. Sans grande surprise, cette information devait visiblement rester secrète puisque le PDG a supprimé son tweet en moins d'une heure après sa mise en ligne. Probablement une envie soudaine de révéler en avant-première une information qui n'avait pas encore été annoncée jusqu'ici.



Une vidéo tourne actuellement sur internet, on peut y apercevoir une démonstration du fonctionnement de la "Mini Capsule" sur le prochain smartphone de Realme. Comme vous pouvez le constater en cliquant sur le lien ci-dessus, la Dynamic Island version Realme sera capable de :

Prévenir en cas de batterie faible

Indiquer que la charge commence

Indiquer quand la charge est à 100%

On imagine que Realme proposera d'autres interactions dans un avenir proche. Autant aller jusqu'au bout du plagiat et offrir un contrôle de la musique, un raccourci vers l'appel téléphonique en cours, une confirmation pour la reconnaissance faciale...



Officiellement, n'importe quel concurrent d'Apple peut intégrer une Dynamic Island, la firme de Cupertino n'a pas protégé son idée par le dépôt d'un brevet dans le registre de l'USPTO. L'entreprise privilégie la protection d'autres technologies qui ont nécessité l'intervention d'ingénieurs et d'experts. Par exemple, c'est le cas de l'ECG sur l'Apple Watch ou encore des innovations qui embarqueront dans l'Apple Car et le casque AR/VR.