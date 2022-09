10 fonds d'écran pour la Dynamic Island des iPhone 14 Pro

Une fois n'est pas coutume, nous vous proposons quelques fonds d'écran pour sublimer le dernier iPhone. Après les fonds officiels de l'iPhone 14 Pro, voici des images pour faire ressortir la fameuse Dynamic Island, la nouvelle encoche d'Apple.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Tout pour l'île dynamique

L'île dynamique a surpris tout le monde lors du keynote du 7 septembre 2022. Si il était évidemment qu'Apple raboterait son encoche, cette intégration poussée entre le matériel et le logiciel, une spécialité de la firme, a marqué les esprits. Les fans ont été conquis, bien que quelques sceptiques l'ont comparé à la Touch Bar des MacBook, qu'Apple a discrètement retirée des nouvelles machines. Il est vrai que sa position plus basse que l'encoche précédente est perturbante au départ, notamment lorsque vous regardez une vidéo en plein écran ou que vous jouez à un jeu.



Si vous avez franchi le pas après avoir lu notre test de l'iPhone 14 Pro, alors voici quelques fonds d'écran particulièrement bien adaptés à la situation. Les images suivantes mettent en valeur l'île dynamique.



Nous avons trouvé les trois premiers sur le compte Twitter de @ar72014, les autres ont été réalisés par nos soins en minimisant le poids des fichiers et en exploitant l'écran OLED avec une bonne partie en noir afin de préserver l'autonomie.

Wallpapers iPhone 14 Pro / Pro Max













Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre nouvel iPhone ?