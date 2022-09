Voici les fonds d'écran des iPhone 14 et 14 Pro

Le lancement des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Phone est prévu pour demain 9 septembre. Comme à chaque lancement de produit Apple, l'équipe marketing crée un fond d'écran spécifique que l'on retrouve sur le site et dans les publicités d'Apple. Pour faire croire à tout le monde que vous avez déjà le nouvel iPhone, voici les les fonds d'écran de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iPhone 14 Pro / Max :

Alors qu'Apple avait tout fait sur l'iPhone XS pour cacher l'encoche avec un fond d'écran sombre en haut, sur l'iPhone 14 Pro, c'est tout le contraire. En fait, il faut parler de "l'île dynamique" ou Dynamic Island en anglais. Un nom étrange, mais une fonctionnalité assez incroyable, Apple exploitant de fort belle manière la zone Face ID, cf notre présentation des iPhone 14 Pro. Le nouvel emplacement est interactif pour vos notifications et de nombreuses interactions avec l'iPhone.



Le choix des couleurs dégradées s'harmonise parfaitement avec les couleurs du châssis. En particulier, cela rend superbement bien sur le nouveau iPhone 14 Pro violet.



On peut remercier @fresk0_ qui a publié ces fonds d'écran de qualité sur Twitter.





Wallpapers iPhone 14 / Plus :

Pour ne pas être en reste, l'iPhone 14 et la variante "Plus" sont également proposés dans cinq coloris différents, y compris un joli violet. Voici les fonds d'écran qui vont avec. Ils rappellent ceux des iPhone 13, normal, les appareils sont finalement très proches.











Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ?