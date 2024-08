Apple Pride 2024 : nouveaux bracelet, cadran watchOS et fonds d'écran iPhone/iPad

S'il y a une cause qui tient à cœur chez Apple avec la protection de l'environnement, c'est la protection des mouvements mondiaux pour les communautés LGBTQ+. Pour marquer le coup, la firme de Cupertino a lancé une "collection Apple Pride 2024", cette nouveauté a pour objectif de commercialiser un nouveau bracelet pour Apple Watch, mais aussi de proposer un cadran pour Apple Watch et de nouveaux fonds d'écran pour iPhone et iPad.

Apple Pride 2024, voici ce qu'Apple annonce

Apple célèbre la fierté LGBTQ+ en 2024 avec le lancement d'une série de nouveaux produits et accessoires hauts en couleur, affirmant ainsi son soutien continu envers la communauté. Pour marquer ce mois de fierté, Apple introduit un nouveau bracelet solo tressé Apple Watch Pride Edition, disponible pour commande dès le 22 mai en France.



Le design du bracelet est inspiré par les couleurs des drapeaux de fierté avec une gravure "PRIDE 2024" pour marquer l'année. Ces couleurs ont été choisies pour symboliser spécifiquement les communautés noires, hispaniques, latines, celles touchées par le VIH/sida, ainsi que les individus transgenres et non binaires.

Pour accompagner la sortie du bracelet, Apple lance un cadran watchOS et des fonds d'écran dynamiques pour iPhone et iPad, ce qui permettra aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils pour afficher leur soutien et leur appartenance à cette cause.



Le nouveau thème s'appelle "Pride Radiance" pour le cadran de l'Apple Watch et les fonds d'écran pour iOS et iPadOS. Il offre des couleurs symboliques qui interagissent pour un affichage dynamique. Sur iPhone et iPad, les utilisateurs peuvent s'attendre à des animations dynamiques lors du déverrouillage de leur appareil. Le cadran Pride Radiance et les nouveaux fonds d'écran seront accessibles à tous les utilisateurs avec les mises à jour vers watchOS 10.5, iOS 17.5, et iPadOS 17.5.



Dans son communiqué de presse, Apple continue de montrer son engagement en soutenant des organisations de défense des droits LGBTQ+, telles que ILGA World et la Human Rights Campaign. En plus de ces partenariats, Apple contribue également à des organisations telles que Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, GLSEN, Equality Federation, National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL et The Trevor Project, Apple soutient un large spectre d’initiatives et de défis rencontrés par la communauté LGBTQ+.



Apple Pride 2024 est un nouveau témoignage des valeurs de diversité et d'inclusion qu'Apple souhaite promouvoir et soutenir à travers ses produits et ses initiatives, ce qui offre à ses utilisateurs des moyens toujours plus créatifs et engagés de montrer leur soutien à la cause LGBTQ+.