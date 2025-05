Pride 2025 : Apple annonce un bracelet, un cadran et un fond d'écran

C'est désormais un rendez-vous habituel du printemps, Apple dévoile sa collection Pride 2025, comprenant un nouveau bracelet Sport Edition Pride, un cadran de montre et un fond d’écran pour iPhone et iPad. Un hommage à la communauté LGBTQ+.

Apple est fière de soutenir financièrement des organisations au service des communautés LGBTQ+.

Bracelet Pride 2025

Le bracelet, au prix de 49 € en France, arbore des rayures arc-en-ciel uniques, assemblées à la main et moulées par compression pour un design distinctif. Il est disponible à la commande dès aujourd’hui sur Apple.com et l’application Apple Store, et en magasin dès la semaine prochaine.

Cadran Pride 2025

Le cadran Pride Harmony affiche des rayures arc-en-ciel dynamiques qui se transforment en grands chiffres horaires lorsque le poignet est levé, et sera disponible avec la mise à jour watchOS 11.5 (actuellement en bêta).

Fond d'écran Pride 2025

Le fond d’écran assorti pour iPhone et iPad présente des couleurs qui se repositionnent dynamiquement lors des mouvements, du verrouillage ou du déverrouillage des appareils, inclus dans les mises à jour iOS 18.5 et iPadOS 18.5 (actuellement en bêta). En prévision du Mois des Fiertés en juin, cette collection célèbre la force et la diversité des communautés LGBTQ+ à travers le monde.