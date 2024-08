Le bracelet Apple Pride 2024 pour l'Apple Watch est disponible au prix de 99 €

Pour exprimer son soutien aux organisations qui défendent la cause LGBTQ+ partout dans le monde, Apple a lancé de nouveaux fonds d'écran sur les iPhone et iPad avec iOS 17.5 et iPadOS 17.5, un nouveau cadran pour les Apple Watch et aujourd'hui... un nouveau bracelet "Pride 2024" pour apporter plein de couleurs à votre poignet. Le bracelet est disponible dès maintenant sur l'Apple Store en ligne avec une livraison dès vendredi.

Le bracelet Apple Pride 2024 est disponible

Que vous soyez de la communauté LGBTQ+ ou non, Apple vous propose depuis ce matin un nouveau bracelet composé de plusieurs couleurs et directement inspiré des drapeaux de fiertés qu'on peut voir régulièrement dans les marches pour célébrer la diversité et l'égalité. Ce bracelet, disponible dans une boucle unique tressée, se distingue par son design vibrant et symbolique, représentant les multiples facettes de l'identité et de l'amour.



Commercialisé à un prix de 99 euros, vous pouvez l'obtenir uniquement si vous possédez une Apple Watch avec une taille de boîtier de 41 mm et 45 mm. Apple propose également plusieurs tailles allant de 1 à 12 pour bénéficier d'un confort optimal et d'un ajustement parfait.

Sur la fiche produit de l'Apple Store en ligne, la firme de Cupertino présente le bracelet de cette façon :

Le bracelet Boucle unique tressée Pride Edition de cette année célèbre la lumière qui donne de la visibilité, qui réunit et qui permet à chaque personne LGBTQ+ d’être véritablement considérée. Le nouveau bracelet Boucle unique tressé Pride Edition et son cadran Rayonnement Pride assorti présentent une gamme de couleurs néon inspirée de plusieurs drapeaux des fiertés. Le noir et le marron mettent à l’honneur les communautés noires et latino‑américaines ainsi que les communautés touchées par le VIH/SIDA. Le bleu clair, le rose et le blanc représentent les personnes trans et non-binaires. Grâce à son design extensible unique, chaque bracelet est ultra-confortable et particulièrement facile à enfiler ou à retirer. Les 16 000 filaments de polyester colorés sont entrecroisés autour de fils de silicone ultra-fins pour un bracelet sur mesure disponible dans plusieurs tailles. Le bracelet offre une sensation de douceur et de texture au toucher et il résiste à l’eau comme à la transpiration. Le message « Pride 2024 » est gravé au laser sur les fixations.

En ce qui concerne la matière, le bracelet est en filaments de polyester entrecroisés avec des fils de silicone, ce qui lui confère une grande durabilité et flexibilité. Cette combinaison de matériaux assure un confort optimal et une résistance à l'eau, rendant le bracelet idéal pour un usage quotidien et pour les activités sportives. Les couleurs vives et la texture douce ajoutent une touche de style unique.

Si vous n'êtes pas branché bracelet Apple Pride, vous pouvez profiter d'une tonne d'autres bracelets sur l'Apple Store en ligne, mais aussi chez des revendeurs comme Amazon où on retrouve des tarifs largement plus attractifs.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.