Noël 2024 : le mini chargeur Satechi USB-C pour Apple Watch en promotion ! (-30%)

Satechi, marque réputée pour ses accessoires de qualité, propose actuellement son chargeur magnétique USB-C pour Apple Watch à prix réduit sur Amazon. Cet accessoire compact et certifié MFI est parfait pour remplacer le traditionnel câble encombrant et parfois peu pratique.

Un chargeur certifié et compatible avec tous les modèles

Ce chargeur magnétique est certifié MFi par Apple, garantissant une compatibilité et une sécurité optimales avec l'ensemble de la gamme Apple Watch. Il prend en charge tous les modèles, de l'Apple Watch Ultra jusqu'à la Series 1, et est compatible avec la charge rapide sur les modèles qui la supportent. Sa conception en aluminium gris sidéral s'accorde parfaitement avec l'écosystème Apple.

L'un des principaux atouts de ce chargeur Satechi réside dans sa portabilité. Son format ultra-compact et sa connectique USB-C intégrée en font un compagnon de voyage idéal. Il suffit de le connecter à n'importe quel port USB-C alimenté (MacBook, iPad, chargeur secteur) pour recharger votre Apple Watch où que vous soyez. C'est idéal pour recharger rapidement son Apple Watch sur le pouce, sur le port USB-C d'un iPhone par exemple. Evidemment, le chargeur peut également recharger les boîtiers d'AirPods compatibles comme les AirPods Pro 2.

Acheter le chargeur Satechi pour Apple Watch

Cet excellent accessoire de charge est d'autant plus intéressant que son prix est au plus bas depuis 1 an. Livré très rapidement, il peut constituer une beau cadeau de Noël original pour tout possesseur d'Apple Watch !

