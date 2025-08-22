Des coques d’iPhone 17 déjà en vente en Asie avant l’annonce officielle

À chaque rentrée, l’arrivée d’un nouvel iPhone suscite son lot de rumeurs et d’accessoires lancés en avance. Cette année ne fait pas exception : alors que l’iPhone 17 n’a même pas encore été présenté, des coques censées lui correspondre circulent déjà en Asie et sur certaines plateformes en ligne.

Comme chaque année en Asie

La sortie de l’iPhone 17 approche et les rumeurs autour du prochain smartphone d’Apple deviennent chaque jour plus insistantes. Alors que l’événement de présentation devrait avoir lieu début septembre, un phénomène habituel refait surface : des coques pour iPhone 17 sont déjà en vente dans certains pays asiatiques.

En cherchant sur les réseaux sociaux, on découvre que la Thaïlande affiche déjà des coques estampillées iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et Pro Max. La tendance s’étend aussi aux plateformes comme AliExpress et TEMU, où des revendeurs proposent depuis plusieurs jours des accessoires censés correspondre au futur modèle d’Apple.

Il ne s’agit pourtant pas d’informations officielles. Chaque année, certains fabricants d’accessoires anticipent le design final en se basant sur les rumeurs les plus crédibles afin de lancer leurs produits en avance. Une stratégie qui joue sur l’impatience des consommateurs, mais qui reste très risquée puisque rien ne garantit que ces coques correspondront réellement au design final de l’appareil.

Rappelons donc qu’il est strictement inutile d’acheter ce type de coques avant la présentation officielle. Non seulement elles pourraient être incompatibles, mais Apple annoncera de toute façon ses propres accessoires certifiés lors de la sortie des nouveaux iPhone.