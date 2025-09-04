Les prochains Galaxy S26 de Samsung ressemblent déjà à l'iPhone 17

La série Galaxy S26 de Samsung, attendue pour le début de l'année prochaine, pourrait adopter des éléments de design de l'iPhone 17, selon des maquettes partagées par le leaker Sonny Dickson. Si cela ne surprendra personne ici, le fait que le coréen copie des modèles encore non dévoilés officiellement en dit long sur la véracité des rumeurs.

Une stratégie éprouvée

Publiées sur X, les images montrent les S26, S26 Edge et S26 Ultra, révélant un changement dans le design des caméras arrière. Le S26 Edge arbore un large module de caméra horizontal, similaire à celui attendu sur les iPhone 17 Pro et Pro Max. Les S26 et S26 Ultra adoptent des îlots de caméra verticaux légèrement surélevés, s’éloignant du style minimaliste de Samsung et se rapprochant du design de l’iPhone 17 d’entrée de gamme.

Outre le design, le S26 Edge passe à un système à deux objectifs avec flash, évoquant les modèles Air et Pro d’Apple, tandis que l’Ultra conserve quatre objectifs. Les maquettes révèlent également des gravures circulaires au dos, suggérant des composants de charge magnétique pour la norme Qi2, inspirée du MagSafe d’Apple. Cela indique que Samsung envisage un écosystème d’accessoires à connexion magnétique, comme des chargeurs et portefeuilles, abandonnant la charge sans fil à base de bobines.



Cette convergence de design suggère que Samsung s’inspire de l’iPhone 17, attendu lors de l’événement « Awe dropping » d’Apple la semaine prochaine. La série S26 devrait être lancée en février 2026. Le géant asiatique a eu recours à ce genre de procédé à de nombreuses reprises par le passé, le plus récent (et le plus flagrant) ayant été le Galaxy S25 Edge, un téléphone ultra-fin sorti au printemps dernier et coupant l'herbe sous le pied de l'iPhone 17 Air, annoncé de longue date par la rumeur.



Mais finalement, pourquoi Samsung s'en priverait ? Il s'agit d'une stratégie éprouvée qui lui permet de rester leader sur la plupart des marchés, du moins dans l'écosystème Android.



L'iPhone 17 sera présenté mardi par Tim Cook, en direct sur iPhoneSoft et notre app iSoft.