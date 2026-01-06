CES 2026 : Samsung dévoile l'écran sans pli des iPhone Fold et Galaxy Z Fold 8

Lors du CES 2026 à Las Vegas, Samsung Display a dévoilé une dalle OLED pliable révolutionnaire, sans pli visible - le défaut récurrent des smartphones pliables depuis leur avènement en 2019. Le leaker Ice Universe a souligné sur X la qualité exceptionnelle de cette dalle, notant son aspect lisse sous tous les angles et l'intégration d'une caméra sous l'écran.

Une innovation pour Apple

Selon certaines sources, cette innovation repose sur une plaque métallique perforée au laser qui répartit uniformément les contraintes de pliage, éliminant ainsi la rainure visible et perceptible au toucher sur des appareils actuels comme le Galaxy Z Fold 7. Cette avancée majeure devrait équiper les futurs smartphones pliables, notamment le Samsung Galaxy Z Fold 8 (prévu pour mi-2026) et potentiellement un nouveau modèle « Wide Fold ».

Plus intéressant encore, tout porte à croire qu'Apple pourrait adopter cette technologie pour son premier iPhone pliable, dont la sortie est prévue pour septembre 2026, en même temps que celle de la gamme iPhone 18. Apple a toujours privilégié l'absence de pli pour son « iPhone Fold », retardant sa commercialisation jusqu'à la résolution du problème. L'analyste Ming-Chi Kuo indique que l'appareil mesurera entre 9 et 9,5 mm d'épaisseur fermé et entre 4,5 et 4,8 mm ouvert - plus épais que le dernier modèle de Samsung, mais globalement compétitif. Il sera doté d'un écran externe de 5,4 pouces (comme l'iPhone mini) et d'un écran interne de 7,8 pouces (comme les premiers iPad mini), d'une batterie de grande capacité (5 400 à 5 800 mAh), d'un double capteur photo arrière de 48 Mpx et probablement d'une caméra sous l'écran interne de 24 Mpx (avec un poinçon sur l'écran externe).



L'authentification biométrique pourrait se faire via Touch ID sur le bouton latéral, abandonnant ainsi Face ID, du moins dans la version 1, le temps de mettre tous les capteurs sous la dalle. Son prix est estimé à 2 000 dollars, un nouveau palier pour un téléphone Apple.



La démonstration de Samsung au CES, comparant l'appareil à des modèles plus anciens, a mis en évidence l'absence de pliure, signe d'une maturation de la technologie des écrans pliables. Si sa production en masse est fiable, cette technologie pourrait accélérer son adoption, l'arrivée d'Apple pouvant potentiellement doubler la croissance du marché entre 2026 et 2027.