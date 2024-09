Le génie derrière Face ID, le Touch ID… s’apprête à quitter Apple !

Ces dernières années, Apple a été l’auteur de beaucoup d’évolutions, on pense par exemple au tactile multi-touch, au Touch ID ou encore au Face ID. Si on a toujours tendance à féliciter Tim Cook, il ne faut pas oublier les cadres et ingénieurs qui travaillent sur les technologies de demain. Steve Hotelling qui a été vice-président et derrières ces technologies va bientôt quitter Apple pour partir en retraite !

Apple va perdre l’un de ses « génies »

Selon des informations récentes de Bloomberg, une figure emblématique d’Apple, Steve Hotelling, est sur le point de prendre sa retraite. Hotelling, actuellement vice-président et relevant de Johny Srouji, vice-président principal en charge des technologies matérielles, a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la technologie chez Apple. Sa carrière remarquable au sein du géant californien est ponctuée par d’importantes contributions au développement de technologies avancées. Ces technologies sont devenues des éléments essentiels de produits emblématiques tels que l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et le casque Vision Pro. Hotelling est crédité dans des centaines de brevets, notamment ceux relatifs aux écrans multitouch et à la technologie Touch ID.



À la tête de l’équipe d’ingénierie des caméras, Hotelling a été impliqué dans le développement de capteurs sur mesure, renforçant la réputation d’Apple en matière d’innovation. Son rôle a été crucial dans l’avancement des technologies clés pour la réalité augmentée, la technologie haptique et les écrans ProMotion (120 Hz). En plus de son expertise technique, Hotelling a également été un représentant influent d’Apple dans divers litiges juridiques. Il a joué un rôle crucial dans des conflits de brevets avec Samsung et un procès récent avec Masimo.

Bien qu’Apple n’ait pas encore annoncé officiellement sa retraite, les responsabilités de Hotelling sont déjà en cours de redistribution. Ses fonctions sont partagées entre les subordonnés directs de Srouji, avec Alan Gilchrist supervisant les équipes de caméras et de capteurs de profondeur, tandis que Wei Chen se concentre sur les technologies d’affichage.



Enfin, le groupe des technologies matérielles chez Apple continue de se concentrer sur des projets ambitieux. Ces projets incluent le développement d’un modem cellulaire 5G sur mesure, de nouvelles puces sans fil, des écrans microLED et un capteur de glycémie non invasif, assurant ainsi la continuité de l’innovation chez Apple.



L’empreinte de Steve Hotelling sur l’univers de la technologie restera indélébile et son départ marque la fin d’une ère, mais aussi le début d’un nouveau chapitre passionnant.