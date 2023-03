Vous attendiez le capteur de glycémie de l'Apple Watch ? Ce ne sera pas avant 3 à 7 ans !

La technologie de surveillance de la glycémie, le taux de glucose dans le sang, directement sur l'Apple Watch ne sera probablement pas lancée avant plusieurs années, estime le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Après ses prédictions sur iOS 17 et le casque AR/VR, voici donc du nouveau sur la montre.

Une fonction attendue par les diabétiques

En février, notre confrère américain a indiqué qu'Apple avait réalisé des progrès importants dans le domaine de la surveillance non invasive de la glycémie, permettant aux diabétiques et à d'autres personnes de mesurer leur taux de glucose sans avoir besoin de se piquer la peau pour effectuer une analyse sanguine.

Le système d'Apple utilise apparemment une puce photonique en silicium pour faire briller la lumière d'un laser sous la peau afin de déterminer la concentration de glucose dans le corps. Dans l'article "Power On" du jour, Gurman a déclaré qu'Apple "doit encore perfectionner les algorithmes et les capteurs embarqués" pour commercialiser la technologie. L'entreprise doit aussi, et c'est essentiel, "réduire la taille du module pour qu'il puisse s'intégrer dans la petite et fine montre connectée". Il estime que ce processus "prendra encore au moins trois à sept ans". Soit au mieux 2026 et l’Apple Watch 13…



Apple a commencé à travailler sur des méthodes alternatives de surveillance du glucose après l'acquisition de RareLight en 2010. La société a ensuite fait appel à une startup appelée Avolante Health LLC pour développer la technologie dans une installation secrète avant de la transférer à l'Exploratory Design Group (XDG).



Apple mène des essais sur l'homme depuis 10 ans et souhaite pouvoir avertir les utilisateurs de l'Apple Watch s'ils sont prédiabétiques afin de les encourager à modifier leur mode de vie avant que le diabète ne se développe. Des discussions préliminaires seraient en cours en vue d'obtenir l'autorisation réglementaire pour cette technologie. Et pour mémoire, la firme avait parlé ouvertement de la surveillance de la glycémie il y a quelques semaines.