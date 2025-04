Le suivi non invasif de la glycémie sur l’Apple Watch est encore loin

Le développement d’une fonction de suivi non invasif du taux de glucose, donc de la glycémie, pour l’Apple Watch reste à des années de sa concrétisation, malgré plus de 15 ans de recherche. Voici un point sur cette technologie ambitieuse, son histoire, ses défis techniques et les perspectives de santé connectée chez Apple.

Le diabète, une ambition née sous Steve Jobs

L’idée d’un suivi du glucose sans piqûre est loin d'être une nouvelle lubie, elle remonte à l’ère Steve Jobs chez Apple. L’objectif : intégrer un capteur dans l’Apple Watch capable d’alerter les utilisateurs s’ils sont prédiabétiques – une condition où les niveaux de sucre dans le sang sont élevés, mais pas encore au stade du diabète, un phénomène de plus en plus prégnant aux États-Unis, mais aussi désormais en France et dans de nombreux pays du fait de l'obésité. Cette détection précoce permettrait d’agir via des changements de mode de vie pour prévenir ou retarder un diabète de type 2. Mark Gurman de Bloomberg rapporte que, malgré des avancées, cette technologie est encore « à de nombreuses années » d’une sortie grand public.

Progrès techniques et obstacles

Concrètement, Apple explore une méthode basée sur la spectroscopie d’absorption optique et des lasers pour mesurer la concentration de glucose sans percer la peau. Un prototype fonctionnel aurait vu le jour en 2023, atteignant une étape de preuve de concept, mais sa taille reste un frein : il est encore trop volumineux pour être intégré à une Apple Watch. La firme travaille sur une puce photonique en silicium qui projette de la lumière sous la peau pour analyser le glucose, un projet piloté par des centaines d’ingénieurs du groupe Exploratory Design Group (XDG).

Contexte et applications potentielles

Bloomberg avait déjà signalé qu’Apple testait une application axée sur la prévention du diabète, qui pourrait influencer de futurs produits liés à la gestion du sucre sanguin, sans forcément devenir un produit grand public. Par ailleurs, le journaliste a mentionné ce week-end une nouvelle fonctionnalité de coaching santé alimentée par l’IA dès iOS 19.4, offrant des recommandations personnalisées. Celle-ci pourrait un jour s’intégrer à un service Apple Health+, bien que distincte du projet glucose.

Pourquoi ça prend du temps ?

Actuellement, les tests de glycémie impliquent une piqûre cutanée, une pratique qu’Apple cherche à remplacer par une solution non invasive. Malgré quinze années d’efforts, la miniaturisation et la précision nécessaires pour un appareil comme l’Apple Watch restent des défis majeurs. Si les avancées sont palpables, la route vers une version commercialisable demeure longue.



Inutile de dire qu'une telle Apple Watch se vendrait par dizaines de millions, pourquoi pas aidée par une subvention médicale.