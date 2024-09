Le Dexcom G7 envoie la glycémie en temps réel à l'Apple Watch

Trois mois après l'approbation de son dispositif "Stelo" par la FDA, le premier sans ordonnance, Dexcom améliore son "G7" qui est désormais capable de mesurer le taux glucose en continu des utilisateurs et d'envoyer la glycémie en temps réel sur une Apple Watch. Bien sûr, les personnes diabétiques peuvent continuer à suivre l'information sur l'iPhone directement.

Le Dexcom G7 évolue pour les clients Apple

Grâce à une connexion Bluetooth directe avec la montre Apple, le système de surveillance continue du glucose (CGM) Dexcom G7 envoie des informations sur la glycémie et des alertes personnalisées directement à l'Apple Watch de l'utilisateur, ce qui lui permet « d'aller courir, de profiter d'un dîner au restaurant et de laisser son iPhone derrière lui en toute confiance », selon le communiqué de presse de Dexcom.

Jake Leach, vice-président exécutif et chef de l'exploitation de Dexcom, a déclaré :

Chez Dexcom, nos utilisateurs sont au cœur de tout ce que nous faisons. L'Apple Watch a été l'une des fonctionnalités les plus demandées et nous sommes ravis de la déployer pour les utilisateurs de Dexcom G7 aux États-Unis et dans le monde entier.



Nous pensons depuis longtemps que les personnes atteintes de diabète devraient pouvoir consulter leurs données CGM où et comment elles le souhaitent.Direct to Apple Watch en est la preuve, en offrant aux diabétiques la flexibilité et le choix dans la gestion de leur santé.

Avant la mise à jour, l'application Apple Watch du Dexcom G7 permettait aux utilisateurs de consulter une complication sur le cadran de la montre, sauf qu'il y avait un délai de trois heures pour la synchronisation des données. Les utilisateurs auront toujours besoin d'un iPhone pour configurer le G7 GCM avec leur Apple Watch, et l'application Santé d'Apple est toujours nécessaire pour afficher les données de glycémie ainsi que d'autres données biométriques.



La fonction Direct to Apple Watch est donc disponible pour les utilisateurs du G7 GCM aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, et sera étendue à d'autres marchés dans le courant du mois. La France est concernée.



Les utilisateurs auront besoin de l'application Dexcom G7 version 2.1, d'une Apple Watch Series 6 ou ultérieure fonctionnant sous watchOS 10 ou ultérieur, et d'un iPhone fonctionnant sous iOS 17 ou ultérieur. Autrement dit, l'iPhone XS/XR minimum.

L'avenir chez Apple

La mesure non invasive de la glycémie reste évidemment l'objectif d'Apple. On l'attend depuis un moment, mais ce projet s'est avéré trop ambitieux et a donc pris du retard. De plus, la FDA a récemment mis en garde contre les montres pour surveiller la glycémie, car elles utilisent des capteurs non invasifs, apparemment peu fiables. Les diabétiques sont, pour le moment, priés de se tourner vers des appareils plus classiques.