Le premier moniteur de glycémie compatible iPhone et sans ordonnance a été approuvé

Si les rumeurs d'un capteur de glycémie non invasif dans une Apple Watch traîne depuis longtemps, et ont récemment été refroidies par la FDA, les diabétiques vont bientôt avoir une option intéressante. En effet, la Food Drug Administration américaine a approuvé un glucomètre compatible avec l'iPhone, que les patients pourront acheter sans ordonnance.

Le Stelo Glucose Biosensor System

Hier, la FDA a approuvé le Stelo Glucose Biosensor System de Dexcom, qui utilise une connexion Bluetooth pour dialoguer avec un iPhone. La FDA précise que l'appareil n'est pas destiné aux personnes chez qui l'on a diagnostiqué une hypoglycémie, ni à celles à qui l'on a prescrit de l'insuline. Ceux-là doivent demander des dispositifs sur ordonnance.

La nouveauté du jour est destinée aux diabétiques non insulino-dépendants, ainsi qu'à toute personne susceptible de développer un diabète.

Aujourd'hui, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé la commercialisation du premier appareil de mesure du glucose en continu (CGM) en vente libre.



Le Dexcom Stelo Glucose Biosensor System est un CGM intégré (iCGM) destiné à toute personne âgée de 18 ans et plus qui n'utilise pas d'insuline, comme les diabétiques qui traitent leur maladie avec des médicaments oraux, ou les personnes non diabétiques qui souhaitent mieux comprendre comment l'alimentation et l'exercice physique peuvent avoir un impact sur la glycémie [...].



Le système de biocapteur de glucose Stelo utilise un capteur portable, associé à une application installée sur le smartphone de l'utilisateur ou un autre appareil intelligent, pour mesurer, enregistrer, analyser et afficher en continu les valeurs de glucose.

Les mesures sont prises automatiquement toutes les 15 minutes et chaque capteur peut être porté jusqu'à 15 jours avant d'être remplacé.



Selon la FDA, il s'agit d'un développement important car tout le monde n'a pas le même accès aux médecins, et ce dispositif permet d'améliorer "l'équité en matière de santé en déplaçant les soins et le bien-être dans le cadre domestique".



Dexcon indique que l'appareil sera commercialisé aux États-Unis au cours de l'été.

L'avenir chez Apple

La mesure non invasive de la glycémie reste évidemment l'objectif ultime. On l'attend depuis un moment sur la montre d'Apple, mais ce projet s'est avéré trop ambitieux et a donc pris du retard. De plus, la FDA a récemment mis en garde contre les montres pour surveiller la glycémie, car elles utilisent des capteurs non invasifs, apparemment peu fiables.



Cela reste toutefois l'objectif à long terme, et il semble certain que nous finirons par le voir dans une Apple Watch - mais probablement pas avant plusieurs années. En attendant, vous pouvez vous baser sur des applications comme Insulia (cf. première image). Il s'agit d'une app mobile française commercialisée par Voluntis et codéveloppée avec Sanofi qui permet aux diabétiques de type de 2 de calculer la dose quotidienne d'insuline basale qui leur est nécessaire.