La FDA s'oppose à l'utilisation de montres pour surveiller la glycémie

Plusieurs entreprises travaillent sur de nouvelles méthodes non invasives pour surveiller la glycémie à l'aide de montres, de bracelets ou même de bagues connectées. Si les utilisateurs diabétiques voient cela d'un bon oeil, toutefois, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis n'est pas du tout fan de cette méthode. L'administration notamment chargée de la validation des médicaments mis sur le marché s'est clairement prononcée contre cette technologie, affirmant qu'elle n'est pas précise et qu'elle pourrait conduire à des erreurs de diagnostic chez les patients.

Une technique inexacte pour la FDA

Un article partagé par l'agence de santé mercredi affirme que les dispositifs portables qui mesurent les niveaux de glucose dans le sang sans percer la peau peuvent donner lieu à des "mesures inexactes". La FDA souligne qu'il n'existe actuellement aucun dispositif portable non invasif capable de mesurer directement la glycémie.

L'agence estime que ces appareils peuvent conduire à ce qu'un patient s'injecte la mauvaise dose d'insuline (ou autre médicament selon la maladie), avec des conséquences pouvant être dramatiques.

La prise d'une trop grande quantité de ces médicaments peut rapidement conduire à une glycémie dangereusement basse, entraînant une confusion mentale, un coma ou la mort.

L'équivalent américain de notre Agence du médicament (ANSM) note également qu'elle n'a d'ailleurs jamais certifié de dispositifs non invasifs capables de mesurer la glycémie.

Les vendeurs de ces montres et bagues intelligentes prétendent que leurs appareils mesurent la glycémie sans qu'il soit nécessaire de se piquer le doigt ou de percer la peau. Ils prétendent utiliser des techniques non invasives.

Pour l'instant, les seuls dispositifs portables certifiés par la FDA pour mesurer la glycémie sont les appareils de mesure du glucose en continu (CGM), dont il existe plusieurs marques et variantes.

Apple travaille à la mesure de la glycémie

Mais quel rapport avec Apple ? Et bien la firme américaine travaille activement sur une technologie permettant de mesurer la glycémie avec l'Apple Watch sans percer la peau. Depuis des années, brevets et rumeurs s'enchaînent à se sujet. Mais l'an dernier, Bloomberg rapportait que l'entreprise avait franchi des "étapes importantes" avec ses prototypes. Elle pourrait aussi lancer une Apple Ring...



Concrètement, la société dirigée par Tim Cook a expérimenté une technologie connue sous le nom de photonique de silicium et un processus appelé spectroscopie d'absorption optique qui utilise des lasers pour émettre des longueurs d'onde de lumière dans une zone sous la peau où il y a du liquide interstitiel avec des substances qui peuvent être absorbées par le glucose.



Bien entendu, comme pour l'électrocardiogramme apparu sur l'Apple Watch 4, Apple devrait faire approuver le nouveau capteur par la FDA. L'agence ayant également certifié la capacité de la montre à surveiller les antécédents de fibrillation auriculaire.