Pour la première fois, Apple parle du suivi de la glycémie sur l'Apple Watch

À plusieurs reprises, les rumeurs ont mentionné la possibilité qu'Apple propose prochainement le suivi de la glycémie sur l'Apple Watch. Une avancée extraordinaire qui permettrait à n'importe quel utilisateur de la montre connectée de revoir son alimentation et d'améliorer son activité physique afin de ne pas passer du stade de "prédiabétique" à "diabétique".

Apple s'exprime sur le suivi de la glycémie

Dans une interview exclusive à Businessline, la vice-présidente de la santé d'Apple, Sumbul Desai, a mentionné pour la première fois l'hypothèse d'un suivi de la glycémie sur l'Apple Watch, le produit principal d'Apple pour le domaine de la santé. Desai a réagi à une question sur le fait de savoir si l'Apple Watch aura ou non des capteurs de suivi de la glycémie dans un avenir proche. Voici ce qu'elle a répondu : "ces capacités sont des domaines très importants pour la santé, mais Apple a besoin de beaucoup de recherche".



Sans en dire trop, la vice-présidente reconnait que le suivi de la glycémie est essentiel pour Apple et que l'entreprise n'est pas encore au bout de ses recherches, une preuve que le projet est encore loin d'être totalement terminé. Bien sûr, Sumbul Desai a le devoir de conserver "la culture du secret" de l'entreprise qui consiste à ne rien divulguer tant que Tim Cook ou un autre membre de la direction n'a pas révélé officiellement la nouveauté dans un Apple Event.

Cette déclaration intervient alors qu'il y a moins d'une semaine, le journaliste Mark Gurman dévoilait qu'Apple avait déjà réalisé des tests sur des personnes diabétiques et non-diabétiques afin de comparer sa technologie avec un prélèvement de sang dans les veines (la procédure classique pour mesurer le taux de glycémie).



Afin d’évaluer la glycémie sans prise de sang, les spécialistes chez Apple auraient mis au point une méthode qui utilise la lumière laser pour pénétrer la peau. À travers ce rayon lumineux, un capteur déterminera la concentration de glucose qui circule en temps réel dans votre sang. Le système de glucose s'appuiera sur une liste de puces et de capteurs de photonique en silicium conçus par Apple.



Maintenant qu'ils disposent d'un prototype fonctionnel, Apple peut commencer à mettre à l'échelle le matériel pour qu'il puisse être intégré à l'Apple Watch. Selon Mark Gurman, il faudra probablement des années avant que l'Apple Watch prenne en charge la surveillance non invasive de la glycémie. Apple souhaite une mesure et un suivi irréprochable, le but n'étant pas d'induire l'utilisateur en erreur, mais de lui proposer une approche aussi fiable qu'un prélèvement de sang. La précédente rumeur a confirmé que le projet est en cours depuis très longtemps chez Apple, il aurait commencé sous l'ère Steve Jobs.